Dschungelcamp-Legende fühlt sich von Rivalin bloßgestellt: "Beobachtest du mich, wie ich pinkeln geh?"

Zwei Dschungelcamp-Diven geraten an Tag 7 heftig aneinander. Was niemand ahnen konnte: Die beiden streiten sich wegen Klopapier und einer Binde. Alle Details zum kuriosen Beef gibt es hier.

Wenn zwei Dschungelcamp-Legenden aufeinander losgehen, dann genügt eine Kleinigkeit, um den nächsten Reality-Weltkrieg heraufzubeschwören - sogar eine gewöhnliche Binde kann zum ultimativen Beef führen! An Tag 7 fliegen bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! gehörig die Fetzen. Warum der unscheinbare Hygieneartikel einen Streit zwischen Kader Loth und Giulia Siegel entfacht, erfahrt ihr hier.

Im Dschungelcamp liegen die Nerven blank: Es gibt wieder Zoff an allen Fronten

Der Sommer-Dschungel hat die Halbzeit erreicht: Folge 7 flimmerte jüngst über die TV-Bildschirme. Im Camp ist die Stimmung sichtlich angespannt, die Promis sind bereits am Ende ihrer Kräfte. Eine Teilnehmerin hat sogar das Camp frühzeitig verlassen. Kein Wunder also, dass das Nervenkostüm der Promis immer dünner wird. Die Folge: Jede noch so kleine Meinungsverschiedenheit eskaliert prompt zum Dschungel-Drama.

Inzwischen ist Kader Loth Teamchefin und möchte die Gruppe dazu animieren, die Regeln einzuhalten. Ein Anliegen sei ihr besonders wichtig: Da die Campbewohner:innen nur zwei Klopapier-Rollen am Tag verbrauchen dürfen, ruft Loth zu mehr Sparsamkeit auf. Der Schuss geht allerdings nach hinten los, denn eine entnervte Dschungel-Diva gibt direkt Kontra.

RTL Giulia Siegel eckt an, wo sie nur kann.

Klopapier-Terror und Binden-Drama: Siegel und Loth kriegen sich in die Haare

Giulia Siegel schmeckt es so gar nicht, dass Kader Loth das Toilettenpapier-Thema anspricht, denn sie habe kurz zuvor etwas beobachtet, was ihr sauer aufstößt: Kader Loth habe das Dschungelklo verlassen - mit einem kleinen Bündel, das in Toilettenpapier eingewickelt war. Prompt möchte Siegel wissen, was es damit auf sich hatte. Vor der ganzen Gruppe stellt sie Loth zur Rede: "Was war das?"

Loth blickt Siegel fassungslos an, doch erstmal schweigt sie. Siegel hakt daraufhin weiter nach: "Du hast Toilettenpapier um etwas rumgebunden und bist aus der Toilette rausgekommen und hast alles mit Toilettenpapier vollgebunden." Der Vorwurf: Kader habe selbst Klopapier verschwendet. Giulia Siegel findet das nicht fair gegenüber der Gruppe. Prompt liefert Kader Loth die Antwort: "Meine Binde war das."

RTL Nicht gerade happy: Kader Loth gefällt Giulia Siegels Frage überhaupt nicht.

Kader Loth peinlich berührt: "Es ist so ein intimes Thema!"

Kader Loth fühlt sich bloßgestellt von Siegels öffentlicher Frage. Der dunkelhaarigen TV-Ikone ist es sichtlich unangenehm, über ihre Periode im Fernsehen zu sprechen. "Es ist so ein intimes Thema. Dass ich das überhaupt erwähnen muss", gibt sie im Dschungelcamp-Telefon zu. Loth kontert mit einer Gegenfrage: "Beobachtest du mich, wie ich pinkeln geh?" Giulia Siegel verneint und meint, es sei lediglich ein Zufall gewesen. Loth fühlt sich trotzdem auf den Schlips getreten.

Giulia erklärt sich im Dschungelcamp-Telefon, wenn auch nur dürftig: Dass Kader Loth immer noch Regelblutungen habe, hätte sie nicht ahnen können: "Wie soll ich drauf kommen, dass sie ihre Tage hat, wenn sie seit drei Jahren in den Wechseljahren ist?" Reue darüber, dass Siegel in die Privatsphäre von Kader Loth vorgedrungen ist, zeigt sie nicht. Stattdessen weist sie darauf hin, dass man Binden einfach in ihrer Plastikverpackung entsorgen könne, statt Papier zu verschwenden.

"Das hat was mit Anstand und Respekt zu tun": Kader Loth ist das Binden-Drama unangenehm

Kader Loth sieht das anders. Ihre Binde habe wohl eine Verpackung zum Abziehen gehabt. Der viel größere Skandal für sie: Sie kann nicht fassen, dass sie vor den anderen Promis über solch eine intime Sache sprechen muss. Giulia sei zu sehr in ihre Privatsphäre vorgedrungen; der Umgang mit der eigenen Periode sei ein Thema, das nicht in die Öffentlichkeit gehöre: "Das ist meine Erziehung", so Loth. "Das hat was mit Anstand und Respekt zu tun."

Thorsten Legat scheint sichtlich unqualifiziert, sich in den Streit einzumischen - dennoch pflichtet er Kader Loth bei. Er könne verstehen, dass sie ihre blutige Binde nicht zeigen möchte. Toilettenpapier um die Binde zu schlagen, sei ein Schutz damit "das Blut nicht irgendwo tropft."

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du das Sommer-Dschungelcamp schauen

Die Allstars-Staffel ist erstmals in der Primetime zu sehen: Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden läuft täglich um 20:15 Uhr bei RTL. Auf RTL+ gibt es den Sommer-Dschungel einen Tag früher zu sehen.