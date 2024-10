Dschungelcamp-Skandale garantiert: Diese 5 Promis sollten unbedingt noch teilnehmen

Jahr für Jahr freuen sich Trash-TV-Fans aufs Dschungelcamp. (Fast) jede Staffel überzeugte mit einem hochkarätigen Cast. Deswegen ist es gar nicht so einfach, Promis zu finden, die nicht schon dabei waren. Wir haben uns auf die Suche gemacht und stellen unsere ganz persönlichen Favoriten vor.

Seit 20 Jahren flimmert Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! über die Bildschirme. Inzwischen gibt kaum einen TV-Promi, der im Format noch nicht dabei war. Kein Wunder: RTL zahlt Gerüchten zufolge großzügige Gagen, die selbst erfolgreiche Mediensternchen in den australischen Busch locken. Welche 5 Promis wir uns dringend in die Show wünschen, erfahrt ihr hier.

Skandalrapper, Reality-Urgestein und Co.: Diese Promis wünschen wir uns ins Dschungelcamp

Bushido - Der Rapper hat TV-Erfahrung

Bushido ist ein Urgestein im Rap-Business und fällt in den letzten Jahren immer wieder durch Gerichts-Skandale auf. Das hält ihn aber nicht davon ab, gemeinsam mit Ehefrau Anna-Maria Ferchichi durchs TV zu tingeln. Bushido ist in den letzten Jahren wieder richtig dick im Geschäft: Eine eigene Reality-Soap auf RTL+, Auftritte bei Schlag den Star und eine Selbsthilfe-Show bei Amazon spülen ordentlich Geld in die Kasse. Jetzt wäre also der perfekte Zeitpunkt, um den Sprung in das bekannteste Reality-Format Deutschlands zu wagen. Ob Bushido das Zeug dazu hat, im australischen Busch Dschungelprüfungen zu bestehen? Die Fans wären gespannt dabei.

Walentina Doronina - Diese Skandalnudel bringt Drama in jede Show

Bekannt geworden durch Edel-Trash wie Are You the One? und Ex on the Beach wäre Walentina Doronina die perfekte Ergänzung für die nächste Dschungelcamp-Staffel. Mit ihrer hitzigen Persönlichkeit und der Fähigkeit, aus dem Nichts Drama zu entfachen, wäre sie der ideale Brandbeschleuniger im Dschungel. Sie liebt es, anzuecken und scheut vor keiner Konfrontation zurück. Die Zuschauenden wären also bestens unterhalten.

Daniela Katzenberger - Ihre halbe Familie war schon im Dschungel

Sie ist die bekannteste TV-Blondine Deutschlands: Daniela Katzenberger ist als TV-Star, Influencerin und Werbegesicht berühmt. Mit ihrer unnachahmlichen Art mauserte sie sich in Formaten wie Goodbye Deutschland - Die Auswanderer zur Kultfigur. Außerdem hat der Katzenberger-Clan bereits Dschungelcamp-Erfahrung. Mama Iris, Schwester Jenny, Schwiegervater Costa Cordalis und Ehemann Lucas Cordalis waren bereits in der Show. Höchste Zeit, dass die "Katze" selbst ihr Glück versucht.

Knossi - Gegen die Dschungel-Langeweile im Camp

Jens Knossalla, allgemein bekannt als Knossi, hat in den letzten Jahren eine steile Karriere hingelegt. Vom Twitch-Streamer arbeitete er sich zum TV-Entertainer hoch. Formate wie 7 vs. Wild bestätigten seinen Legenden-Status. Wodurch glänzt Knossi bei seinen Fans? Die überdrehte Energie und sein unerschöpfliches Talent, vor sich hinzuplappern, würden auch im Dschungel richtig gut ankommen. Für Meme-Material wäre jedenfalls gesorgt.

Bill Kaulitz - Ein Hauch Hollywood-Glamour im Urwald

Die Kaulitz-Zwillinge feierten im letzten Jahr ein riesiges Comeback, deshalb wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um den wiederentdeckten Fame mit einer Teilnahme im Dschungelcamp zu krönen. Egal ob beide Brüder zusammen im Camp oder Bill allein – die "Tokio Hotel"-Fans wären bestimmt aus dem Häuschen. Außerdem würde es dem Dschungelcamp gar nicht schaden, einen Hauch von Glamour in den australischen Busch zu bringen. Bill Kaulitz könnte bestimmt die ein oder andere Hollywood-Anekdote zum Besten geben – schließlich ist Schwägerin Heidi Klum seine Bestie.

Bis der offizielle Cast der nächsten Dschungelcamp-Staffel verkündet wird, dürfte noch einige Zeit verstreichen. Wenn es so weit ist, gibt es hier alle Infos.