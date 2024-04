"Du bist ein Monster, du bist verrückt": Zendaya verblüfft das Internet mit ihrem harten Trainingsvideo zu Challengers

In dem mitreißenden Sportfilm Challengers schlüpft Dune-Star Zendaya in die Rolle der aufstrebenden Tennisspielerin Tashi Duncan. Beim Training hat sich die Schauspielerin richtig ins Zeug gelegt.

Spätestens seit der HBO-Serie Euphoria bestehen keine Zweifel mehr, dass Zendaya eine großartige Schauspielerin ist. Doch wie schlägt sie sich in der Rolle einer Profisportlerin? Für den frisch im Kino gestarteten Challengers hat Zendaya mehrere Monate Training in Kauf genommen, um eine überzeugende Performance abzuliefern.

Mit ihren Co-Stars Mike Faist (West Side Story) und Josh O'Connor (La Chimera) war sie kürzlich in BBCs The One Show zu Gast. Gemeinsam haben die drei über den Dreh des adrenalingeladenen Sportfilms und natürlich ihr Training gesprochen. Dabei ging es auch um die Frage, wer sich am meisten in seine Rolle reingesteigert hat.

Challengers: So hart war das Tennistraining für Zendaya, Mike Faist und Josh O'Connor

Damit die Tennisszenen in Challengers so überzeugend wie möglich sind, hat das Team um Regisseur Luca Guadagnino (Call Me by Your Name) mit Expert:innen aus dem Sport zusammengearbeitet. Zendaya erklärt im Interview:

Wir hatten eine unglaubliche Gruppe von Leuten, die uns beim Training begleitet haben. Wir hatten viele, viele Wochen Tennistraining unter der Leitung von Brad Gilbert, der selbst ein berühmter Tennistrainer ist.

Warner Bros. Zendaya in Challengers

Das Internet zeigt sich vor allem von einem Video begeistert, das Zendaya beim Training mit ihrem Stunt-Double Kara Hall Wangler zeigt. Beide führen die Bewegungsabläufe nahezu perfekt synchron aus. Diese Disziplin ist im fertigen Film definitiv zu spüren. Jeder Aufschlag zischt mit unglaublicher Wucht über die große Leinwand.

Auf Twitter kommentiert ein Fan das Video mit folgenden Worten:

Ich kann nicht aufhören, dieses Video von Zendayas Training für Challengers mit ihrem Stunt-Double anzuschauen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer hat sich am meisten ins Zeug gelegt? Wenn wir Faist Glauben schenken können, dann war es Zendaya. "Du bist ein Monster, du bist verrückt", sagt er zu Zendaya in The One Show. Schon vor dem gemeinsamen Training hat sie drei Monate allein trainiert, wie Women's Health in einem ausführlichen Bericht aufschlüsselt.

Für das harte Challengers-Training mussten Zendaya und Co. schon um 6 Uhr morgens aufstehen

Auf die drei Monate Training in Malibu folgten sechs weitere intensive Wochen, in denen Zendaya zusammen mit Faist und C'Connor auf einem Tennisplatz in Boston stand, ehe offiziell die erste Klappe fiel. Bereits um 6 Uhr mussten die Stars auf der Matte stehen, damit Gilberts Training um 7 Uhr pünktlich anfangen konnte.

Warner Bros. Zendaya in Challengers

Nicht nur auf dem Tennisplatz war das Trio aktiv. Krafttraining im Fitnessstudio gehörte ebenso zur täglichen Routine, um in Form zu kommen. Neben den physischen Hürden bereitete Gilbert den Challengers-Cast auch auf die mentalen Herausforderungen vor, denen sich jede:r Tennisspieler:in auf dem Platz stellen muss.

Zum Weiterlesen: Challengers mit Zendaya ist der bisher beste Film des Jahres

Am Ende funktionierte die Tennis-Action wie eine Tanzroutine, sodass Zendaya & Co. perfekt auf ihre Gegenüber abgestimmt waren. Besonders spannend: Der Stil von Zendays Figur wurde nach echten Vorbildern modelliert. Gilbert orientierte sich beim Training an den Tennis-Stars Naomi Osaka, Venus Williams und Maria Sharapova.

Challengers läuft seit dem 25. April 2024 in den deutschen Kinos.