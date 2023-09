Dumbledore gehört in den Knast: Echte Anwältinnen diskutieren nach 23 Jahren, wer am schlimmsten Harry Potter-Tod wirklich schuld ist

Spätestens im vierten Teil Harry Potter und der Feuerkelch ist die Fantasy-Saga keine Kinder-Reihe mehr. Ist Dumbledore Mitschuld am schrecklichen Tod von Cedric? Echte Anwältinnen haben dazu eine klare Meinung.

Cedric Diggory (Robert Pattinson) war in der Harry Potter-Reihe nicht lange zu sehen, hinterließ aber viele Tränen und Diskussionen. Der Hufflepuff wird in Harry Potter und der Feuerkelch eingeführt. Er nimmt wie Harry am Trimagischen Turnier teil. Und stirbt den tragischsten aller Harry Potter-Tode.

Echte Anwältinnen diskutieren 23 Jahre, nachdem das Buch erschienen ist und 18 Jahre nach dem Kinofilm, wer wirklich schuld ist. Und sie gehen mit Dumbledore hart ins Gericht.

Wer trägt die Verantwortung für Cedrics Tod in Harry Potter? Eine Anwältin spricht Klartext

In dem spannenden TikTok von @higgingsfirm debattieren zwei Anwältinnen, wer am Tod eines Teilnehmenden des Trimagischen Turniers schuld sei. Schauen wir uns die Umstände von Cedrics Ableben an!

So stirbt Cedric in Harry Potter: Der Siegeskelch des Trimagischen Turniers wurde von dem Todesser Barty Crouch Jr. in einen Portschlüssel verwandelt, um Harry eine Falle zu stellen. Als Harry und Cedric gleichzeitig den Siegeskelch erreichen, werden sie beide zu einem Friedhof teleportiert, wo Voldemort auf sie wartet. Auf Voldemorts Geheiß ermordet Peter Pettigrew Cedric kaltblütig. Er ist sofort tot.

Warner Bros. Cedrics Tod in Harry Potter und der Feuerkelch

Wer den Mord in Auftrag gibt und wer ihn begeht, ist klar. Doch wer macht sich mitschuldig daran, dass sich ein 17-Jähriger überhaupt erst in diese Gefahr begeben kann? Schließlich sei der Vorfall im Rahmen einer Schulveranstaltung passiert.

Die erste Anwältin argumentiert dafür, dass Cedric die alleinige Verantwortung für sein Wohlergehen trägt. Mit 17 sei er in der Zauberwelt volljährig. Nur deshalb sei es ihm möglich, am Turnier teilzunehmen. Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore kläre ihn und alle anderen über das Risiko auf.

Die zweite Anwältin will Dumbledore und die Turnier-Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Mit 17 könne man ein solches Risiko nicht abschätzen und die Verantwortlichen wussten offensichtlich um die Gefahren. Die Turnier-Veranstalter:innen des Ministeriums für Zauberei und Dumbledore seien "grob fahrlässig und leichtsinnig".

Wir haben noch zwei weitere vorwurfsvolle Fragen an Dumbledore:

Warum ist dem mächtigen Zauberer nicht aufgefallen, dass es sich bei seinem langjährigen Freund Alastor Moody in Wahrheit um Barty Crouch Jr. handelt?

Warum wurden die einzelnen Abschnitte des Trimagischen Turniers, genauer gesagt der Siegeskelch, nicht bewacht?

Doch damit nicht genug: Cedric war nicht der erste Tod an Dumbledores Schule, an dem er Mitschuld trägt.

Dumbledore trägt nicht nur an Cedrics Tod Mitschuld – es gibt noch ein zweites Opfer

In dem neusten TikTok von @higgingsfirm wird Dumbledore endgültig zur Rechenschaft gezogen, aber für einen anderen Tod. Eine der beiden Anwältinnen argumentiert in dem zweiten Video, dass der Schulleiter definitiv Mitschuld trägt am Tod von Myrtle Elizabeth Warren (Shirley Henderson), auch Maulende Myrte genannt.

So stirbt die Maulende Myrte in Harry Potter: Myrte wurde von dem Basilisken getötet, den wir im zweiten Buch beziehungsweise Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens kennenlernen. Sie starb, weil sie ihm in die Augen schaute. Freigelassen wurde das Schlangenmonster von Teenie-Voldemort Tom Riddle.

Warner Bros. Die Maulende Myrte in Harry Potter und die Kammer des Schreckens

Eine der Anwältinnen argumentiert, dass Dumbledore Tom Riddle niemals in Hogwarts hätte aufnehmen dürfen. Der Schulleiter hätte von Riddles psychopathischen Tendenzen gewusst und seine Schüler:innen bewusst einer unnötigen Gefahr ausgesetzt.

Scharf formuliert könnte man sagen, dass Dumbledores Leichtsinn sowohl Myrte als auch Cedric das Leben kostete. Ob er wirklich in den Knast muss, kann nur ein Richter entscheiden. Belastende Argumente und Beweise für die Mitschuld am Tod zweier Schüler:innen sind vorhanden.

Wenn ihr Lust bekommen habt auf einen Harry Potter-Rewatch, dann könnt ihr sie zum Beispiel im 8er Film-Boxset bei Amazon kaufen * und direkt streamen.

* und direkt streamen. Mehr News für Potter-Fans: Daniel Radcliffe hat für seine Frau unfassbare Muskeln aufgebaut und die Fans rasten aus

Podcast-Tipp: Ist die geplante Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten und wir nehmen den Diskurs im Moviepilot-Podcast Streamgestöber unter die Lupe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.