Harry Potter-Star Daniel Radcliffe hat für seine Frau unfassbare Muskeln aufgebaut: Neues Bild zeigt Verwandlung und Fans rasten aus

Neue Bilder zeigen Harry Potter-Star Daniel Radcliffe als Kraftpaket. Das Geheimnis hinter seinem harten Training ist offenbar seine Frau. Die Fans sind begeistert.

Die meisten Harry Potter-Fans werden Daniel Radcliffe als schmächtigen Jüngling in Erinnerung haben. Mittlerweile hat sich sein Körperbau allerdings stark verändert, wie unter anderem neue Bilder aus seiner Serie Miracle Workers zeigen.

Harry Potter-Star Daniel Radcliffe wurde dank seiner Frau zur Muskelmaschine

Die neuen Bilder aus Staffel 4 der Anthologie-Serie Miracle Workers zeigen Radcliffe als wilden Krieger Sid, der sich in einer postapokalyptischen Wüste mit seinen Gegnern anlegt. Er trägt nur eine Unterhose. Und mehr ist laut den Fan-Reaktionen auch nicht nötig.

"Ich liebe es, dass Daniel Radcliffe nur noch seltsame Typen spielt, weil er [nach Harry Potter] das Geld nicht braucht", ist etwa auf X zu lesen. "Er sieht aus wie ein Fußballspieler, der sein Trikot gerade in die Fan-Kurve geworfen hat", schreibt ein anderer Nutzer. Einen weiteren erinnert Radcliffes martialischer Look an seinen nächtlichen Krieg gegen Mücken im Schlafzimmer.

Radcliffes muskulöser Körperbau wird viele Fans überraschen. Schon 2016 verriet er, was ihn ins Fitnessstudio treibt: "Seit ich [mit meiner Freundin Erin Darke] zusammen bin, habe ich ein bisschen Muskeln aufgebaut", erklärt er gegenüber Vanity Fair Italia .

"Ich habe viel trainiert. Ich werde wahrscheinlich nie wieder so gut aussehen", fährt er fort. Mit dieser Einschätzung hat sich Radcliffe ganz offensichtlich getäuscht. Sieben Jahre und eine Hochzeit mit Darke später lassen seine Muskeln immer noch das Internet ausrasten.

