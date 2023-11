"Dummer, dummer Mann": Nach 10 Jahren und einem Mega-Streit verrät der Two and a Half Men-Schöpfer, wie er sich wieder mit Charlie Sheen vertragen hat

Charlie Sheen und Two and a Half Men-Macher Chuck Lorre konnten sich 10 Jahre lang nicht ausstehen. Jetzt enthüllt Lorre, wie sie sich für die neue Serie Bookie vertragen haben.

Die Zeit heilt alle Wunden, auch wenn es um Charlie Sheens Tigerblut geht. So stellt sich zumindest die zwischen Sheen und dem Two and a Half Men-Macher Chuck Lorre dar, die nach ihrem hässlichen Zerwürfnis 10 Jahre lang nicht miteinander sprachen. Und jetzt für Lorres Serie Bookie wieder zusammenarbeiten. Wie geht das?

Charlie Sheen erneuert alte Freundschaft mit Two and a Half Men-Macher

Gegenüber Variety erklärte Lorre, wie er mit der Idee für die Rolle an Sheen herantrat:

Ich war nervös. Aber als wir zu reden anfingen, erinnerte ich mich, dass wir mal Freunde waren. Und diese Freundschaft war plötzlich wieder da. Es war heilend. Und er machte sich gern über sich selbst lustig. Es war großartig.

Das klingt nach einer Menge gutem Willen nach einem Streit, in dem Sheen seinen TAAHM-Chef laut Variety-Zitat als "dummen, dummen Mann" oder "kleine Made" bezeichnete. Nach mehr als einer Dekade ist offenbar auch Sheens Mütchen abgekühlt.

Wann kommt die Serie Bookie mit Charlie Sheen nach Deutschland?

Wie mittlerweile bekannt geworden ist, spielt Sheen in Lorres neuer Serie eine Karikatur seiner selbst, einen Spieler und ehemaligen Drogensüchtigen. Bookie hat in Deutschland noch keinen Streaming-Start, könnte aber in Kürze zu Sky oder RTL+ kommen.

Der Two and a Half Men-Rauswurf von Charlie Sheen ultimativ erklärt

