Düsterer Marvel-Film: Neuer Morbius-Trailer zeigt qualvolle Vampir-Verwandlung

Nach Venom baut Sony sein Marvel-Universum mit Morbius aus. Der neuste Trailer zum Superhelden-Blockbuster zeigt uns Jared Letos qualvolle Verwandlung in einem Vampir.

Von Morbius haben wir lange kein Lebenszeichen vernommen. Ursprünglich sollte der zweite Film in Sonys neuem Marvel-Universum, das vor zwei Jahren mit Venom gestartet wurde, bereits Juli in die Kinos kommen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist daraus allerdings nichts geworden.

Jared Leto stellt neuen Trailer zu Marvels Morbius vor

Hauptdarsteller Jared Leto erinnert uns mit einem neuen Trailer daran, dass der düstere Superhelden-Blockbuster wirklich existiert und 2021 veröffentlicht wird. In einer kurzen Videobotschaft wendet er sich an die Fans und spricht über die Rolle, die er verkörpert. Danach folgt der Einblick in den Film.

Schaut den neuen Morbius-Trailer mit Jared Leto:

Morbius - International Trailer (English) HD

Der internationale Morbius-Trailer legt seinen Fokus auf die Verwandlung des von Jared Leto verkörperten Michael Morbius. Der ausgezeichnete Wissenschaftler leidet seit seiner Kindheit an einer seltenen Blutkrankheit, was ihn zu biochemischen Experimenten veranlasst hat. Sein Plan läuft jedoch mehr oder weniger schief.

Taucht ein in die Comicgeschichte von Morbius Zu Amazon Zur Vorbereitung

Michael Morbius verwandelt sich in einen Vampir und erhält Superkräfte. Die Transformation scheint Fluch und Segen zugleich zu sein. Nach Venom setzt Sony erneut auf eine ambivalente Figur, die sich auf den ersten Blick nicht so leicht ins Gut-Böse-Schema pressen lässt, sondern irgendwo dazwischen schwankt.



Wann startet Morbius mit Jared Leto in den Kinos?

Aktuell ist der Kinostart von Morbius für den 18. März 2021 angesetzt. Ob der Termin realistisch ist, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Mit Venom 2 steht zudem der nächste Film aus Sonys Marvel-Universum in den Startlöchern. Am 24. Juni 2021 kehrt Tom Hardy als Eddie Brook zurück.

Zum Weiterlesen: Alles über Marvels Morbius mit Jared Leto

Ausgehend von den bisherigen Trailern dürfen wir uns auch auf einige Bezüge zu Tom Hollands Spider-Man freuen. Darauf deutet nicht nur ein Graffiti hin, sondern ebenfalls die Präsenz von Michael Keaton als Adrian Toomes aka Vulture.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Wie groß ist eure Vorfreude auf Morbius mit Jared Leto?