Dwayne Johnson als Kind: The Rock dreht sein persönlichstes Projekt

Young Rock erzählt Dwayne Johnsons ungewöhnliche Kindheit. Jetzt präsentiert er die Darsteller seines wohl persönlichsten Projekts - mit Privataufnahmen aus seiner Kindheit.

Es gibt Young Sheldon, Young Wallander, einen jungen Papst. Warum dann nicht auch Young Rock? Genau so heißt die Serie über Dwayne Johnsons Jugend, die der Actionstar selber betreut und die im Jahr 2021 erscheinen soll. Jetzt präsentiert Johnson die Darsteller seiner Familie - darunter drei junge Schauspieler, die ihn in verschiedenen Phasen seines Lebens verkörpern.

The Rock-Serie Young Rock: Dwayne Johnson vom 10. bis 20. Lebensjahr

Auf seiner Instagram-Seite zeigt Dwayne Johnson die Figuren seiner Familie und ihre Ebenbilder in der Comedy-Serie. Johnson wuchs auf Hawaii auf, wo er in eine Wrestling-Familie hineingeboren wurde. Seine Mutter Ata ist die Tochter des samoanischen Wrestlers Peter Maivia, sein Vater der afrokanadische Wrestler Wayde Bowles, bekannt als Rocky Johnson. Da Johnson 1972 geboren ist, wird die Serie größtenteils in den 80ern spielen.

Bald im Kino: Dwayne Johnson im DC-Film Black Adam

Fangen wir also mit dem jüngsten Dwayne an.

Dwayne Johnson als 10-jähriger: Adrian Groulx

Dwayne Johnson als 15 bis 18-jähriger: Bradley Constant

Dwayne Johnson als 18 bis 20-jähriger: Uli Latukefu

Der letzte Post zeigt Dwayne Johnson in der Phase, in der sein Elternhaus verlässt, um sich dem Football-Team der Universität von Miami anzuschließen. Hier machte er seinen Abschluss in Kriminologie und 1995 startete er seine Karriere als Wrestler.

Young Rock wird also eine klassische Coming-of-Age-Serie mit einer guten Portion Wrestling und spannendem Setting in Hawaii und einer sportverrückten Familie. (Hier könnt ihr alle weiteren Familienbilder und ihre Darstellerinnen sehen )

Dwayne Johnson hat seine Wrestling-Wurzeln nicht vergessen. Er produzierte den Wrestling-Film Fighting with my Family über eine Amateur-Wrestlerin, die es in den Profi-Zirkus der USA schaffen will. Hier tritt er kurz als er selbst auf.

Habt ihr Lust auf die Serie über Dwayne Johnsons Kindheit?