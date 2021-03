Dwayne Johnson enthüllt düsteres Black Adam-Detail, das den DCEU-Antihelden perfekt beschreibt

Kurz vor dem Drehstart offenbart Black Adam-Darsteller Dwayne Johnson einen Auszug aus dem Drehbuch. Er fasst die Mentalität der Hauptfigur perfekt zusammen.

Seit mehr als 7 Jahren ist der DC-Kracher Black Adam mit Dwayne Johnson nun schon in der Mache, jetzt sollen in Kürze die Dreharbeiten beginnen. Das nahm der Schauspieler zum Anlass, um einen Blick auf die erste Seite des Drehbuchs zu enthüllen. Sie verdeutlicht die Einzigartigkeit des Antihelden.

Black Adams Erzfeind im Stream: Shazam! auf Amazon Prime Video *

Dwayne Johnson offenbart erste Seite des Black Adam-Drehbuchs

Wie The Rock auf Instagram enthüllt, hat er es sich am Sonntagabend mit einer Flasche seines Lieblings-Tequilas gemütlich gemacht, um das Black Adam-Drehbuch noch einmal durchzugehen. Offenbar hat der Agaven-Brand seiner Sentimentalität Vorschub geleistet ("Ich habe den Boden dieses Glases heute Nacht schon ein paar Mal gesehen"), denn er beschließt, eine Seite aus dem Drehbuch zu enthüllen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Wir sind etwa drei Wochen vom Black Adam-Drehstart entfernt und ich kann kaum glauben, dass wir an der Zielgerade stehen", sinniert Johnson. Dann macht er den Fans ein kleines Geschenk:

Aber ich wollte euch etwas zeigen, [nämlich] die erste Seite des Drehbuchs. Ich kenne diese Worte seit vielen, vielen Jahren. Aber sie geben euch ein Beispiel, was Black Adam im DC-Universum verkörpert, [aber auch,] was er für alle Superhelden-Universen verkörpert. Egal ob DC oder Marvel, alle Superhelden müssen sich jetzt in Acht nehmen.

Noch keine Angst: Partylöwe Chris Hemsworth lässt Dwayne Johnson alt aussehen

Da hat er Recht - denn auch wenn die erste Seite nichts über die Story von Black Adam verrät, zeigt sie doch, welche düstere Seele da mit Johnsons Figur Eingang in den Kreis der Leinwand-Superhelden findet.

Düsteres Black Adam-Detail zeigt die Natur des DC-Antihelden

© DC Comics/Warner Bros. Nicht gerade sanftmütig: Black Adam

Bei dem Eingangszitat, das Johnson vorliest, handelt es sich um die letzte Strophe zu Johnny Cashs "Man in Black". Die große amerikanische Musik-Ikone beschreibt darin einen Mann, der so lange Schwarz tragen wird, bis die Welt sich gebessert und Ungerechtigkeiten bereinigt worden sind:

Ah, I'd love to wear a rainbow every day

And tell the world that everything's okay

But I'll try to carry off a little darkness on my back

'Til things are brighter, I'm the Man In Black

Oh, jeden Tag würde ich gern Regenbogenfarben tragen

und der Welt versichern, dass alles in Ordnung ist

aber ich will ein wenig Dunkelheit auf meinen Rücken laden

bis die Dinge besser stehen, bin ich der Mann in Schwarz.

Black Adam: Dwayne Johnsons dunkler DC-Antiheld mit Weltschmerz

© DC Comics Legt sich in den Comics gerne mit Black Adam an: Shazam!

DCs Black Adam ist seit jeher nicht gerade ein Sonnenkind. Getrieben von der Wut über den Verlust seiner Familie legt er sich bevorzugt mit DC-Zauberer Shazam! und den Justice League-Vorfahren der Justice Society of America an. Das Johnny Cash-Zitat zeigt allerdings noch eine andere Seite, die wir in Johnsons DCEU-Abenteuer zu sehen bekommen könnten.

Black Adam zeigt einen selbstlosen aber zutiefst fehlerhaften Helden

Schließlich geht es im Johnny Cash-Zitat nicht um einen Griesgram oder Misanthropen. Es geht um einen Mann, der mit seinem Beerdigungs-Aufzug den Schmerz der Welt schultert. Es geht um eine selbstlose Figur, die das Leid der anderen im Blick hat. Oder einen brutalen Rächer, der mit seinem gnadenlosen Gerechtigkeitssinn noch mehr Leid verursacht.

© DC Comics Im DCEU-Abenteuer werden wir die selbstlose Seite von Black Adam zu sehen bekommen

Johnsons Drehbuch-Auszug gibt uns daher ein perfektes Bild davon, welche Richtung Black Adam mit der DC-Figur einschlagen wird: Es erwartet uns kein mordlustiger Verbrecher oder größenwahnsinniger Bösewicht, sondern ein wütender gefallener Held, der für die Armen und Entrechteten einsteht.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Freut ihr euch auf Black Adam?