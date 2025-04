Dwayne Johnson wollte unbedingt Reacher spielen – stattdessen bekam er die erfolgreichste Rolle seines Lebens

Lange vor Alan Ritchson wollte Dwayne Johnson die Reacher-Rolle für sich haben. Seine Bewerbung wurde abgelehnt. Kurz darauf trat er einem extrem erfolgreichen Mega-Franchise bei.

Reacher ist ein riesiger Muskelberg. Zumindest in der Buchvorlage Lee Childs, an deren Figurenvorgaben die Serienadaption Reacher mit ihrem Hauptdarsteller Alan Ritchson nahe herankommt. Zehn Jahre vor dem Hit wollte bereits ein anderer extrem durchtrainierter Schauspieler die Rolle haben: Dwayne Johnson bewarb sich damals um die Hauptfigur in Jack Reacher.

Dwayne Johnson hatte Glück, dass er die Reacher-Rolle an Tom Cruise verlor

Wie Johnson bereits 2020 auf seinem Instagram-Kanal enthüllte, ging er beim Reacher-Casting leer aus:

Jemand hat mich gefragt, 'Gab es jemals eine Hollywood-Rolle, die du unbedingt wolltest und nicht bekommen hast?' Die Antwort ist ja. Die Rolle ist Jack Reacher und sie ging an Tom Cruise.

In den Kinofilmen Jack Reacher von 2012 und Jack Reacher 2 - Kein Weg zurück von 2016 spielte Cruise den Part des grobschlächtigen Ex-Soldaten, den auf Amazon Alan Ritchson verkörpert. Cruise, obgleich berühmt für seine körperliche Fitness und Waghalsigkeit, entspricht mit 1,70 Meter Körpergröße (laut ScreenRant ) nicht gerade Childs Vorgabe eines muskelbepackten Hünen.

Warum gaben die Produzenten also nicht Dwayne Johnson den Vorzug? Zum damaligen Zeitpunkt war Johnson noch nicht der Mega-Star, zum dem er später werden sollte. Tom Cruise dagegen galt spätestens seit Mission: Impossible als einer der größten und erfolgreichsten Schauspieler der Welt.

Skurrilerweise sollte es aber gerade die Reacher-Absage sein, die ihm die Tür zu bombastischen Erfolgen öffnete, wie Johnson erklärt.

Als sich diese Tür schloss, öffnete sich eine andere. Dahinter lag die Gelegenheit, eine Figur am Reißbrett zu entwickeln, die meine DNS hatte: der knallharte, großmäulige realitäts- und schwerkraftverachtende Verbrecher und Gesetzeshüter, den man als Luke Hobbs kennt.

Luke Hobbs ist der Name von Johnsons Figur aus dem Fast & Furious-Franchise, die ab Fast & Furious Five zum Cast gehörte. Zunächst fungierte sie als Widersacher, um sich schließlich auf die Seite von Dom Toretto (Vin Diesel) und Co. zu schlagen. Insgesamt war er in fünf Teilen des Franchise zu sehen:

Am reinen Einspielergebnis der Fast & Furious-Filme ab Fast Five gemessen, handelt es sich um Dwayne Johnsons mit Abstand erfolgreichste Rolle: Wie The Numbers zeigt, haben allein seine fünf Auftritte etwa fünf Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt.

Manche Fans von Johnson hätten den muskulösen Action-Star sicherlich gerne als Reacher gesehen. Lee Childs Figur war für ihn nichtsdestotrotz der Beginn einer Erfolgsgeschichte.