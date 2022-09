Eddie Murphy kehrt mit Beverly Hills Cop 4 bei Netflix zurück und trägt auf erstem Bild berühmtes Markenzeichen

Nach 28 Jahren Wartezeit gibt es ein erstes Set-Bild von Beverly Hills Cop 4, der auf Netflix erscheinen wird. Eddie Murphys Axel Foley ist an einem Detail sofort erkennbar.

Erstes Beverly Hills Cop 4-Bild zeigt Eddie Murphy in Kult-Klamotten

Eddie Murphy -Fans warten seit 28 Jahren auf die Rückkehr von Axel Foley in Beverly Hills Cop 4 . Netflix nahm das Sequel unter seine Fittiche, doch erst kürzlich wurde für die Fortsetzung der endgültige Regisseur gefunden.Wer noch Zweifel an Foleys Rückkehr hat, wird dank seinem Markenzeichen eines Besseren belehrt.

Das Bild zeigt Murphy beim Dreh einer Straßenszene. Es könnte sich theoretisch um einen anderen Film handeln, gäbe es da nicht ein verräterisches Detail. Der Schauspieler trägt seine berühmte Football-Jacke des Detroit Lions-Teams.

An der Jacke konnten Fans Foley bereits in den drei bisherigen Filmen von Weitem erkennen. Aufgenommen wurde das Bild von einem zufällig am Set vorbeifahrenden Fan. Um welche Szene es sich hier handelt, ist nicht bekannt. Details zur Story des Kult-Sequels wurden bisher noch nicht veröffentlicht.

Wann kehrt Axel Foley in Beverly Hills Cop 4 zurück?

Beverly Hills Cop 4 hat bisher noch kein Netflix-Startdatum. Ausgehend vom Produktionsstadium gehen wir von einer Veröffentlichung Mitte 2024 aus. Neben Murphy gehört unter anderem auch Joseph Gordon-Levitt zum Cast.

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.

