Edge of Tomorrow: Wie oft stirbt Tom Cruise in dem Zeitschleifen-Actioner?

Heute Abend könnt ihr euch den Action-Zeitschleifen-Film Edge of Tomorrow auf ProSieben anschauen. Tom Cruise stirbt in seiner Rolle diverse Male. Wir haben nachgezählt.

Nicht nur alle Fans von Tom Cruise und Emily Blunt haben heute die Gelegenheit, gut choreografierte Actionszenen und raffinierte Zeitschleifen-Konstruktionen zu bewundern: Der Actionfilm Edge of Tomorrow wird heute um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.

Der Film hat bei seinem Kinostart im Frühjahr 2014 für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Viele von euch dürften ihn bereits gesehen haben, aber trotzdem taucht immer wieder eine Frage auf: Wie häufig ist Tom Cruise in der Rolle des Major William Cage gestorben, um zu lernen, die Aliens zu besiegen? Wer sich die Spannung erhalten will, sollte hier nicht weiterlesen - Spoilergefahr!

So häufig stirbt Tom Cruise als Major William Cage Edge of Tomorrow

Grundlage für den Film bildet der japanische Roman All You Need Is Kill von Hiroshi Sakurazaka. Die Hauptfigur befindet sich in einer Zeitschleife, nachdem sie auf dem Schlachtfeld getötet wurde. Immer wieder und wieder durchlebt sie die gleichen Situationen und stirbt. Im Buch verliert die Hauptfigur über 300 mal das Leben.

Mehr Erklärungen: So funktioniert die Zeitschleife in Edge of Tomorrow

Wer den Film bereits gesehen hat, weiß, dass in Edge of Tomorrow nicht 300 Tode von Major William Cage gezeigt werden. Trotzdem sind es ziemlich viele - genau 26 Mal stirbt die Hauptfigur. Seine Partnerin, die kampferprobte Rita Vrataski (Emily Blunt) verliert dagegen nur 10 Mal ihr Leben.

Wann und wo stirbt Major William Cage?

5 Mal stirbt Major William Cage bei der Invasion der Aliens am Strand.

16 Mal verliert er sein Leben in verschiedenen Ausbildungsstadien.

5 Mal stirbt er bei dem Versuch, die Aliens zu besiegen.

Wer es noch genauer wissen will, der möge sich diese Info-Grafik anschauen. Hier ist jeder einzelne Tod aufgelistet.

Wie viele Tode stirbt Tom Cruise im Trailer zu Edge of Tomorrow? Zählt selbst!

Edge of Tomorrow - Trailer (Deutsch) HD

Was passiert in Edge of Tomorrow?

"Leben. Sterben. Wiederholen." So steht es auf dem Originalposter von Edge of Tomorrow und dies zieht sich durch den ganzen Film. Tom Cruise muss als Major William Cage in der nahen Zukunft die immer gleiche Schlacht gegen außerirdische Invasoren bestehen. Sie werden Mimics genannt und scheinbar gibt es kein Entkommen der Menschheit.

Nachdem er schon beim ersten Einsatz bei einem Massaker der Aliens stirbt, stellt sich heraus, dass er in einer Zeitschleife steckt: Wann immer er stirbt, wacht er am Morgen zuvor auf einer Militärbasis wieder auf und kämpft in der gleichen Situation gegen die Aliens. Warum und weshalb genau er diese Fertigkeit der Zeitschleifen besitzt, wollen wir euch hier nicht verraten.

Habt ihr Edge of Tomorrow schon gesehen? Empfehlt ihr den Tom Cruise-Film zum Nachholen auf ProSieben?