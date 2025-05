Ehekrise bei Berlin – Tag & Nacht: Mike-Darsteller Filip Nikolic verrät, wie es mit Milla weitergeht

Mike und Milla stecken bei Berlin – Tag & Nacht in einer echten Krise, ihre Ehe steht auf der Kippe. Mike sucht derweil Trost bei Sara, das endgültige Liebesaus? Darsteller Filip Nikolic klärt auf.

Bei Berlin – Tag und Nacht leben sich Milla (Liza Waschke) und Mike (Filip Nikolic) immer mehr auseinander. Milla will die Karriereleiter im Matrix hochklettern und die Beziehung zu Mike bleibt auf der Strecke. Für Milla wird ihr Mann immer mehr zum Klotz am Bein. Umso besser als er mit der Nacht-Schnitte einem neuen Projekt nachgehen kann, in dem er total aufgeht.

Mit seinen Eheproblemen wendet sich Mike immer mehr an seine Kollegin Sara (Nandia Siada), die sich langsam aber sicher in Mike verliebt. Doch was denkt Mike über Sara und wie geht es mit Milla weiter? Im Interview verrät Filip Nikolic wie es bei Mike und der Liebe aussieht.

Achtung, es folgen Spoiler zur Folge 3439 und 3440 vom 19. und 20. Mai

Liebesdrama bei Berlin – Tag & Nacht: Mike geht mit Sarah auf ein Date

Mike hat ein romantisches Date mit Milla geplant und ist voller Vorfreude. Als Milla sich wieder eine Ausrede einfallen lässt und absagt, ist Mike zutiefst enttäuscht. Kurzerhand fragt er Sara, ob sie mit ihm den geplanten Abend verbringt. Sara sagt zu und die beiden verbringen einen schönen Abend zusammen. Als sich Mike dazu entscheidet, die Nacht im Hotel zu bleiben – immerhin hat er das Zimmer schon bezahlt – bittet er Sara, zu bleiben. Die beiden können ihrer Anziehung nicht mehr widerstehen und geben sich einander hin.

Im Interview erklärt Mike-Darsteller Filip Nikolic, wie es überhaupt zu dem Seitensprung mit Sara kommt:

Menschen verändern sich, ob man dies möchte oder nicht. Das ist auch das Problem zwischen Milla und Mike. Beide haben sich über die Zeit auseinandergelebt und es fällt ihnen immer schwerer Gemeinsamkeiten zu finden. Genau in dieser Zeit taucht Sara in Mikes Leben auf und gibt ihm genau das, was er die letzten Monate in der Beziehung zu Milla vermisst hatte. Ungewollt und dennoch passiert, so kann man es wohl am besten ausdrücken.

Wie geht es mit Milla und Mike weiter

Dass es so weit kommt, hätte wohl am wenigsten Mike gedacht. Vor allem, weil er es war, der zunehmend eifersüchtig auf Millas Geschäftspartner war und ihr vorwarf, ihn zu betrügen. Doch kann Mike die Nacht mit Sarah vergessen oder gefährdet er weiterhin seine Ehe? Immerhin sind Mike und Milla ein eingespieltes Team und sie hätten schon viele Herausforderungen gemeistert, wie Nikolic betont. Er betont aber auch:

Im Moment läuft es allerdings wirklich nicht rund und der Seitensprung macht es natürlich nicht leichter für die Beziehung der beiden. Ob sie es schaffen das Ruder noch mal rumzureißen können, wird sich zeigen. So oder so: Es bleibt spannend in der WG.

Wann läuft Berlin – Tag & Nacht?

Wer wissen möchte, ob Milla und Mike ihre Ehe noch retten können, der kann montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL2 einschalten. Die jeweilige Folge kann schon sieben Tage im Voraus bei RTL+ gestreamt werden.