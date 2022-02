Ein anderer Batman stiehlt Robert Pattinson gerade nochmal kurz die Show

Nach Set-Fotos hat Michael Keaton selbst ein Bild zu seiner Batman-Rückkehr gepostet. Allein der Schatten und die Silhouette lösen DC-Gänsehaut aus.

Erst vor wenigen Tagen haben wir über Set-Fotos berichtet, die Michael Keaton im Batman-Kostüm beim Dreh des Batgirl-Films für HBO Max zeigen. Bevor Robert Pattinson nächste Woche zum ersten Mal in der Rolle des DC-Helden auf der großen Leinwand zu sehen ist, bekommt Keaton jetzt nochmal kurz unsere volle Aufmerksamkeit.

Michael Keaton postet seinen Batman-Schatten

Auf seinem Instagram-Account hatte der Schauspieler noch gar kein offizielles Bild zu seiner Batman-Rückkehr nach 20 Jahren gepostet – bis jetzt. Statt sich in voller Montur zu präsentieren, zeigt Keaton aber lieber die ikonische Silhouette seines Anzugs als Schatten und löst Gänsehaut bei DC-Fans aus:

Mindestens zweimal bekommen wir Michael Keaton nochmal in seiner berühmten Batman-Rolle zu sehen. Im The Flash-Solofilm (Kinostart: 3. November 2022) wird er durch ein geöffnetes Multiversum à la Spider-Man: No Way Home genauso wie Ben Afflecks Batman aus Zack Snyders DC-Universum zurückkehren. Auch im Batgirl-Film der Bad Boys For Life-Regisseure spielt Keaton seine Paraderolle nochmal.

Zuerst bekommen wir ab dem 3. März mit The Batman erstmal einen jüngeren Bruce Wayne in Form von Robert Pattinson zu sehen. Seine Darstellung soll einen verzweifelt-verletzlicheren DC-Helden zeigen, für den sich Regisseur Matt Reeves an Nirvana-Frontmann Kurt Cobain orientiert hat.

Podcast für DC-Fans: Wie gut ist der Snyder-Cut von Justice League?

Die Justice League erstrahlt im neuen Gewand im sogenannten Snyder-Cut. Jahrelang bemühten sich Fans um die originale Schnittfassung des DC-Blockbusters von Zack Snyder. Jetzt streamt Zack Snyder's Justice League in Deutschland.

In dieser Folge von Streamgestöber beantworten wir die Frage, ob sich der vierstündige DC-Film lohnt. Wie viele Änderungen gibt es, was hat es mit dem seltsamen Bildformat auf sich und bereichert der umstrittene Epilog den Superheldenfilm? All das und mehr erfahrt ihr im Podcast.

Freut ihr euch mehr auf Michael Keatons Batman-Rückkehr oder auf Robert Pattinson in der Rolle?