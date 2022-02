Ein einziges WTF: Game of Thrones- und Sex Education-Stars eskalieren in grotesker Thriller-Komödie

Game of Thrones-Star Gwendoline Christie hat eine Affäre mit Asa Butterfield aus Sex Education, aber das ist nur ein Detail im grotesken Berlinale-Film Flux Gourmet von Peter Strickland.

Als ich hinterher auf meine Notizen blickte, sah ich nur Worte wie "fäkale Austreibung", "Gazpacho-Splatter" und "Nippelreiben". Müsste ich jemanden die Story von Flux Gourmet erklären, ginge es wohl am schnellsten mit drei Buchstaben: W, T und F.

Alle paar Minuten bietet der Film mit Game of Thrones-Star Gwendoline Christie und Sex Education-Lehrling Asa Butterfield solche Szenen, die einen knallhart vor die Wahl stellen: Hinnehmen oder sicherheitshalber den Psychiater anrufen?

Mit Game of Thrones- & Sex Education-Stars: Ein Versuch, Flux Gourmet zu beschreiben

Aber worum geht's nun in dem Film, der in der verqueren Berlinale-Sektion Encounters seine Weltpremiere feiert? Grob gesagt handelt Flux Gourmet von Kreativen und ihren Förderern. Aber das erklärt noch nicht die vielen Dialoge über Blähungen oder die kleine Prise Kannibalismus im neuen Film von Peter Strickland (Berberian Sound Studio).

Schaut euch den Trailer für Flux Gourmet an:

Flux Gourmet - Trailer (English) HD

Flux Gourmet entführt in eine Art avantgardistisches Hogwarts, in dem statt Zauberei die Verschmelzung von Musik und allem betrieben wird, das mit unserem Verdauungstrakt zusammenhängt. Bei der Kreation der elektronischen Tonschätze werden Analsonden gestreichelt und Karotten vor dem Mikro gehackt, quält sich Bandleaderin Elle (Fatma Mohamed) nackt und blutig wie ein Schwein bei der Schlachtung, während Kollege Billy (Asa Butterfield) an seinen Reglern Soundteppiche verzerrt. Es ist gelinde gesagt seltsam.

Das geschieht unter der Aufsicht von Direktorin/Mäzenin Jan (Gwendoline "Brienne of Tarth" Christie), die dieses sogenannte "Sonic Catering Institute" leitet. Und Jan ist im Stress. Feindliche Bands, die auch ins Institut wollen, bedrohen sie (Stichwort: "Gazpacho-Splatter"). Elle weigert sich, ihren Vorschlägen für Konzerte zu folgen. Auch eine Affäre mit Billy bringt Jan nicht weiter in ihrem Streben nach künstlerischer Oberhoheit. Wo wir beim Reiben von Nippeln wären...

Eine groteske Thriller-Komödie mit Tausend skurrilen Einfällen

Wenn Gwendoline Christie in einem scharlachroten Seidenkleid über die Übungen ihrer Künstler:innen wacht, frage ich mich vor allem, wie irgendjemand ihr einen Wunsch abschlagen kann. Überhaupt: Bei einem 3-Stunden-Film, in dem Christie extravagante Fashion-Kreationen auf einem Catwalk präsentiert, würde ich als erstes in der Schlange stehen.

© Bankside Films, IFC Productions Gwendoline Christie und Asa Butterfield in Flux Gourmet

Regisseur Peter Strickland wusste Gwendoline Christie schon in seinem Mode-Geisterfilm Das blutrote Kleid zu schätzen. Der Brite kreiert Realitäten, die unsere Normalität fremd aussehen lassen. In Berberian Sound Studio erzählte er einen blutigen Giallo-Thriller über Töne. The Duke of Burgundy entwarf eine Welt ohne Männer, in der Frauen sich intensiv in die Schmetterlingskunde versenken.

In Stricklands verschachtelten Konzepten steckt handwerkliches Können und die Kenntnis großer Genre-Vorbilder der 60er und 70er. Und manchmal verbirgt sich darin auch ein großartiger Film wie The Duke of Burgundy, der bei aller Verschachtelung klare Einsichten in das alltägliche Überleben der Liebe bereithält. Flux Gourmet erreicht diese Größe nicht, unterhält aber als groteske Thriller-Komödie. Wenn man sich darauf einlässt.

Flux Gourmet erzählt von einem Perfekten Dinner des Grauens

Auch das Sonic Catering Institute von Flux Gourmet ist eine Welt, die als so selbstverständlich angenommen wird, dass unser Alltag daneben bizarr aussehen würde. Die Beschreibung des Films führt jedoch zwangsläufig vom Hundertsten ins Tausendste, weil er voller abwegiger Ideen, skurriler Kreationen und akustischer Spielereien steckt. Etwas mehr Klarheit hätte ihm gut getan, aber andererseits gehört das Überbordende zum Kreislauf der Eskalation der Sound-Gurus.

Flux Gourmet ekelt, gruselt, belustigt und widert an. Auf der Suche nach der kulinarischen Erlösung streift der Film Thriller und Komödie, Installation, Sound-Design-Lehrstunde und Satire auf den Kunstbetrieb. Strickland hat das Perfekte Dinner des Grauens gedreht. Hier wird einem jeden Tag eine kulinarische Höchstleistung aufgetischt, aber Lust am Essen hat niemand. So intellektuell verstopft wirkt das Sonic Catering Institute, dass es früher oder später platzen muss. Was uns zur "fäkalen Austreibung" bringt...