Ein Fehler im besten Serienkiller-Film aller Zeiten nervt David Fincher seit 30 Jahren – jetzt hat er ihn endlich korrigiert

Meisterregisseur David Fincher hat vor 30 Jahren den für viele besten Serienkiller-Film überhaupt gedreht. Seitdem nagt ein Patzer in einer der Szenen an ihm, den er jetzt ausbessern konnte.

David Fincher verbesserte Bar-Szene im Thriller-Meisterwerk Sieben nach 30 Jahren

David Finchers Perfektionismus grenzt an Besessenheit. So mögen jedenfalls manche Stars denken, die bereits mit dem Meisterregisseur (Fight Club) gedreht haben: Er ist bekannt dafür, im Zweifelsfall dutzende Takes einer Szene aufzunehmen, bis sie ihm gefällt. Seine kreative Vision gilt als extrem präzise, seine Produktionen sind generalstabsmäßig durchgeplant. Aberund zwar ausgerechnet in einem der besten Thriller aller Zeiten: dem Serienkiller-Meisterwerk Sieben

Am 16. Januar wird erstmals eine 4K-Edition von Sieben erscheinen, die ihr unter anderem bei Amazon vorbestellen könnt *. Von Collider auf Änderungen im Vergleich zur regulären Fassung angesprochen, enthüllte Fincher, dass er eine Szene mit künstlicher Intelligenz bearbeiten ließ. Laut Bericht geht es um eine Bar-Szene zwischen zwei Figuren, in der eine Kamerabewegung Fincher seit 30 Jahren wurmt. Er erklärt:

Es gibt da diesen unnötigen Kameraschwenk. Eine Figur bewegte sich und die Kamera folgte ihr, tat es aber zu spät und zeigte schließlich mehr von der Bar als geplant. [...] Wenn man Takes nach der Schauspielleistung auswählt, muss man sich gelegentlich mit solchen technischen Patzern herumschlagen.

Fincher präzisiert nicht, welche Szene er meint. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass er über eine Dialogsequenz zwischen Brad Pitts und Morgan Freemans Figuren spricht:

Da ihm die Schauspielleistung so gut gefiel, wollte der Regisseur keinen alternativen Take verwenden. Ihn störte aber der durch den Bildrand abgeschnittene Arm eines Schauspielers, der den ärgerlichen Kameraschwenk erst notwendig machte. Er behalf sich mit KI:

Wir nahmen drei oder vier Aufnahmen [des Arms] von demselben Drehtag und jagten sie durch eine KI. Dann nahmen wir den Bar-Hintergrund [aus dem Kameraschwenk] und setzten beides zusammen.

Fincher beschreibt die Vorgehensweise auch als "die aufregendste Korrektur eines dummen Fehlers auf der ganzen Welt", da alles darauf abzielte, einen kaum sichtbaren Fehler noch unsichtbarer zu machen. "Wenn ihr es sehen könnt, haben wir unsere Arbeit nicht richtig gemacht", erklärt er.

An dieser dünnen Grenze zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit entscheidet sich auch, was man für einen Fehler hält und was nicht. Selbst viele der größten Sieben-Fans hätten in der in Frage kommenden Szene wohl keinen Fehler vermutet. Perfektionist Fincher aber musste 30 Jahre lang unter ihm leiden. Wie schön, dass seine Tortur jetzt vorbei ist.

Sieben dreht sich um zwei Ermittler (Pitt und Freeman), die im düsteren Moloch der Großstadt einem einzigartigen Serienkiller nachjagen. Der Täter entwirft seine Taten nach den sieben Todsünden und kommt den beiden Protagonisten bald näher, als ihnen lieb ist.