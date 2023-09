Ein Harry Potter-Star war überhaupt kein Fan der Filme: "Es ist eine stumpfsinnige Geldverschwendung und macht mich wahnsinnig"

Im Harry Potter-Franchise spielte John Hurt den Zauberstab-Händler Garrick Ollivander. Damals hatte der britische Star ernste Worte zu dem Fantasy-Franchise, was die Produktionskosten anging.

Die Harry Potter-Filme konnten sich auf die Unterstützung unzähliger Stars in verschiedensten Rollen verlassen. Dazu gehörte auch der britische Charakterdarsteller John Hurt, der in dem Fantasy-Franchise als Zauberstab-Händler Garrick Ollivander auftrat.

Vor über 10 Jahren äußerte der 2017 verstorbene Schauspieler seine Meinung zur Harry Potter-Reihe, die vor allem aus geldtechnischer Sicht sehr kritisch war.

Harry Potter-Darsteller John Hurt bemängelte zu hohe Geldausgaben

Slash Film erinnert daran, dass Hurt in einem Rotten Tomatoes-Interview von 2009 über die hohen Kosten der Harry Potter-Filme sprach, die seiner Meinung nach absurd waren. Auch wenn der Star froh war, dass Großbritannien auf so ein gewaltiges Blockbuster-Franchise blicken konnte, nahmen die Filme kleineren Film-Produktionen finanziell zu viel Platz weg:

Es ist interessant zu sehen, wie viel Geld für Harry Potter ausgegeben wird. Es ist wirklich ziemlich absurd. Ich schaue es mir an und denke, es ist genau das Gleiche wie in Hollywood. Ich schaue mich um und da stehen drei Kostüme, von denen wahrscheinlich keines getragen wird, und sie sind alle Nachbildungen voneinander. Es ist eine stumpfsinnige Geldverschwendung und macht mich wahnsinnig.

Damit redete Hurt das Harry Potter-Franchise nicht direkt schlecht. Ihm ging es vor allem darum, dass die Film-Landschaft durch solche gewaltigen Budgets an Vielfalt verlieren würde.

Wie geht es mit Harry Potter weiter?

Im April 2023 wurde angekündigt, dass eine neue Harry Potter-Serie kommen soll. Jede Staffel soll eines der sieben Bücher adaptieren. Schöpferin J.K. Rowling ist ebenfalls an dem Reboot beteiligt. Von den alten Stars wird aber vermutlich niemand zurückkehren.

