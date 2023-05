"Ein Held": Leonardo DiCaprios genialste Tarantino-Figur ist gestorben und das Netz trauert

Zum ersten Mal hat Quentin Tarantino den Tod einer seiner Film-Figuren in der Realität verkündet. Das Internet trauert um Leonardo DiCaprios Rick Dalton.

In Once Upon a Time ... in Hollywood hat Leonardo DiCaprio in der Rolle des Schauspielers Rick Dalton eine Glanzleistung abgeliefert. Der Hollywood-Star, dessen Ruhm langsam, aber sicher verblasst, ist direkt zu einer der großen Kult-Figuren von Quentin Tarantino geworden. Jetzt hat der Regisseur selbst verkündet, dass Rick Dalton gestorben ist. Das Internet trauert.

Tarantino-Figur Rick Dalton soll friedlich im hohen Alter gestorben sein

Laut Variety hat Tarantino den Tod der Once Upon a Time in Hollywood-Figur über den Twitter-Account seines Film-Podcasts mit Roger Avary öffentlich gemacht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir sind traurig über die Nachricht des Todes von Schauspieler Rick Dalton, der vor allem für seine Rollen in den erfolgreichen TV-Serien „Bounty Law“ und der „The Fireman“-Trilogie bekannt ist. Rick ist friedlich in seinem Haus auf Hawaii verstorben und hinterlässt seine Frau Francesca. RIP Rick Dalton 1933-2023

Auch das New Beverly Kino in Los Angeles, das Tarantino gekauft und als Eigentümer übernommen hat, postete einen Tribut an die Schauspiel-Legende:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf Twitter gibt es weitere Menschen, die schon um DiCaprios Rick Dalton trauern:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Meine Gedanken und Gebete sind bei Francesca. Ich werde nie einen der besten Spaghetti-Western-Schauspieler vergessen, der mich auch dazu gebracht hat, das Kino von Roman Polanski zu lieben. Ruhe in Macht, Legende.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

R.I.P Rick! Ein Held auf und neben der Leinwand. Ich hebe meine Margarita und grüße dich. Wie die Schauspielerin Trudi Fraser einmal sagte: 'Das war das beste Schauspiel, das ich je in meinem Leben gesehen habe.' Reite in diesen süßen, letzten Sonnenuntergang, guter Herr.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

R.I.P. Rick Dalton, du hättest Fast & Furious 10 geliebt

Nach Once Upon a Time in Hollywood will Quentin Tarantino nur noch einen Film drehen und sich dann als Kino-Regisseur in den Ruhestand verabschieden. Sein finales Werk heißt The Film Critic und wird in den 70er-Jahren spielen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.