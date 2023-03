Größtes Once Upon a Time in Hollywood-Rätsel gelüftet: Tarantino hat später verraten, ob Brad Pitts Figur seine Frau ermordet hat

In Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood bleibt offen, ob Brad Pitts Cliff Booth seine Frau umgebracht hat. Die später erschienene Roman-Version des Films liefert die Antwort.

Mit Once Upon a Time ... in Hollywood ist Quentin Tarantino tief in seine Jugend eingetaucht. Für den Film mit Stars wie Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie beleuchtet der Kult-Regisseur ein Los Angeles kurz vor dem Beginn der 70er-Jahre.

Im Film spielt Pitt die Rolle von Cliff Booth, das Stunt-Double von DiCaprios Schauspieler Rick Dalton, der seine besten Zeiten langsam hinter sich hat. Dabei baut Tarantino ein dunkles Geheimnis rund um Cliff auf, das er später in einer Roman-Version von Once Upon a Time in Hollywood lüftete.

Roman-Version von Tarantino-Meisterwerk klärt mörderisches Geheimnis

Im Film wird erklärt, dass Cliff von vielen Menschen aus der Film-Branche verdächtigt wird, seine Frau ermordet zu haben. Er behauptet dagegen, dass sie bei einem Unfall auf dem gemeinsamen Boot ums Leben gekommen sei. Once Upon a Time in Hollywood lässt offen, ob Pitts Charakter hinter dem Ableben steckt.

Zumindest der Film, denn 2021 veröffentlichte Tarantino zwei Jahre später eine Roman-Version von Once Upon a Time in Hollywood. Die hält sich grob an die Handlung des Films, vertieft die Story und Figuren wie Cliff Booth aber. In dem Buch gibt es auch eine Passage, in der der Tod von Cliffs Frau explizit beschrieben wird. Danach bleiben keine Zweifel mehr offen:

In dem Moment, in dem Cliff seine Frau mit der Hai-Pistole erschoss, wusste er, dass es eine schlechte Idee war.

Im Roman zum Film wird auch beschrieben, wie Cliffs Frau von dem Schuss in zwei Hälften zerrissen wird und dass er sich danach wegen ihrer unerträglichen Beziehung erleichtert gefühlt hat.

Pitts Figur wird im Buch generell deutlich zwiespältiger und abgründiger beschrieben als in der Film-Version von Once Upon a Time in Hollywood. Hier kommt Cliff Booth deutlich stärker als cooler Charakter davon.

