Ein letztes Mal Breaking Bad-Gefühle: Erster Teaser-Trailer beendet die zweijährige Wartezeit

Nach einer zweijährigen Pause meldet sich Better Call Saul mit einem ersten Teaser-Trailer zurück. Die 6. Staffel markiert das Ende des Breaking Bad-Ableger sein Ende finden.

Nach langer Wartezeit gibt die 6. Staffel von Better Call Saul endlich ein Lebenszeichen von sich. In Kürze kehrt Bob Odenkirk in seiner Paraderolle als Jimmy McGill aka Saul Goodman auf die heimischen Bildschirme zurück. Es sehr wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir den zwielichtigen Anwalt aus Breaking Bad in Aktion erleben werden.

Die 6. Staffel von Better Call Saul wird auch die letzte sein. Das war schon vor Produktionsstart der neuen Episoden bekannt. Der erste Teaser-Trailer deutet ein höchstdramatisches Finale an. Zuerst sehen wir nur zwei Schatten, die ins Bild ragen, ehe Leonel und Marco Salamanca einschüchternd über einen Tatort spazieren.

Erster Teaser-Trailer zum Better Call Saul-Finale enthüllt

Better Call Saul - S06 Teaser Trailer (English) HD

Schon in Breaking Bad waren die von Daniel Moncada und Luis Moncada verkörperten Salamanca-Zwillinge zu sehen. Jetzt verdeutlichen sie, wie sich Better Call Saul mehr und mehr der Mutterserie annähert. An einem Punkt ist das Spin-off sogar schon weiter: Wo es Breaking Bad auf fünf Staffeln geschafft hat, steht Saul Goodman vor Nr. 6.

Wann genau die finale Better Call Saul-Staffel ihre Premiere feiert, verrät der erste Teaser-Trailer nicht. Findige Fans haben sich die gelben Beweisschilder des Tatorts aber genau angeschaut. Ausgehend von der Reihenfolge der Buchstaben im Alphabet (D = 4, R = 18) ließe sich der 18. April 2022 als Starrtermin schlussfolgern.

Was erwartet ihr euch vom Better Call Saul-Finale?