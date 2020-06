Ein neuer Joker für The Batman mit Robert Pattinson: Wer soll es werden?

Vielleicht wird The Batman eine Trilogie und vielleicht taucht der Joker wieder auf. Wir fragen euch deshalb: Wer wäre für euch ein guter Joker-Darsteller?

Es sind nur Gerüchte, aber ihr wisst ja wie das ist: Über Gerüchte lässt sich trefflich spekulieren und an manchem ist sogar ein Körnchen Wahrheit. In der letzten Woche machte eines zum kommenden The Batman die Runde: Der neue DC-Superheldenfilm mit Robert Pattinson sei der Auftakt zu einer neuen Trilogie und in Teil 2 und 3 soll der Joker mit einer größeren Rolle vertreten sein.

Die einen freut's, die anderen finden es nicht so prickelnd, dass aus dem Pool der vielen DC-Schurken schon wieder der Joker herausgegriffen wird. Aber sollte dies wirklich der Fall sein, dann stellt sich natürlich die Frage, wer die Rolle des ikonischen Bösewichts nach Jack Nicholson, Heath Ledger und Joaquin Phoenix übernehmen könnte. Wir haben uns einige Gedanken gemacht und ihr könnt in der kleinen Umfrage entscheiden, wer für euch als kommender Joker am besten geeignet wäre.

Das müssen Joker-Kandidaten als Robert Pattinson-Gegenspieler können

Zunächst einmal haben wir einige Bedingungen aufgestellt, damit der mögliche Schauspieler auch in die Rolle des Films passt.

Der infrage kommende Darsteller sollte ähnlich alt sein wie Robert Pattinson, also zwischen 30 bis 38 Jahre alt.

sein wie Robert Pattinson, also zwischen 30 bis 38 Jahre alt. Der Schauspieler sollte noch nicht derart bekannt sein, dass er Robert Pattinson als Star der Reihe die Show stehlen könnte.

sein, dass er Robert Pattinson als Star der Reihe die Show stehlen könnte. Gleichzeitig muss er aber in der Lage sein, Robert Pattinson einen guten Gegenpart zu liefern, der das Böse hervorragend in Szene setzen könnte.

zu liefern, der das Böse hervorragend in Szene setzen könnte. Der Schauspieler muss sich zudem an seinen Vorgängern messen lassen , also vielleicht etwas anderes machen als die hervorragenden Joker-Darsteller vor ihm.

, also vielleicht etwas anderes machen als die hervorragenden Joker-Darsteller vor ihm. Er darf nicht schon im MCU oder DC-Universum (Kino/TV) eine Rolle haben.

Jetzt haben wir uns die aktuelle Filmlandschaft angeschaut und haben für euch 11 Schauspieler, die für uns für einen kommenden Joker in Frage kämen. Gerne könnt ihr abstimmen und in den Kommentaren auf weitere Darsteller verweisen, von denen ihr glaubt, dass sie einen besonderen Joker abgeben würden. Auf geht's!

Joker: Wer soll der kommende DC-Schurke werden?

Wer sich noch mehr für den Joker interessiert, kann sich auch gerne das Video anschauen:

Wer ist der beste Joker? Heath Ledger Vs Joaquin Phoenix

Darum ist ER der beste JOKER! | Heath Ledger Vs Joaquin Phoenix

Wann können wir The Batman mit Robert Pattinson sehen?

Es wird noch eine Weile dauern, bis wir The Batman in den Kinos sehen können. Wie bei vielen anderen Dreharbeiten musste auch dieser Film unter der Corona-Krise leiden. Am 30. September 2021 soll der DC-Film in den deutschen Kinos starten.

Was sagt ihr zu dem kleinen Joker-Voting? Habt ihr noch andere Darsteller, die die Rolle des DC-Schurken ausfüllen könnten?