"Ein perfektes Remake": Neuauflage von 102 Jahre altem Horror-Meisterwerk soll das Unmögliche geschafft haben

Horror-Mastermind Robert Eggers hat sich mit Nosferatu an die Neuauflage eines der besten Filme aller Zeiten gewagt. Wie ist der Film geworden? Die ersten Reaktionen sind hellauf begeistert.

Man muss schon mindestens den Wahnsinn eines Werner Herzog mitbringen, um sich an die Neuverfilmung eines Meilensteins der Filmgeschichte wie Nosferatu, eine Symphonie des Grauens zu wagen. 1979 legte Herzog das wegweisende Horror-Meisterwerk aus dem Jahr 1922 neu auf. 45 Jahre später erwartet uns jetzt der nächste Versuch.

Robert Eggers, der uns mit The Witch, The Lighthouse und The Northman im Kino das Fürchten lehrte, hat nie ein Geheimnis um seine Bewunderung von Friedrich Wilhelm Murnaus nicht autorisierter Dracula-Adaption gemacht. Mit Nosferatu – Der Untote liefert er nun seine eigene Version des unumstößlichen Stummfilmklassikers ab.

Wie gut ist Robert Eggers' Nosferatu-Remake? Die ersten Stimmen zur heiß erwarteten Horror-Neuauflage sind da

Eggers hat keine Kosten und Mühen gescheut, um dem großen Vorbild gerecht zu werden. 2000 (!) Ratten soll er vor der Kamera versammelt haben, um das Schauergefühl des Originals einzufangen. Hat sich der Aufwand gelohnt? Ausgehend von den ersten Stimmen erwartet uns ein ziemlich gutes, wenn nicht sogar ein perfektes Remake.

Hier könnt ihr den Trailer zu Nosferatu – Der Untote schauen:

Nosferatu: Der Untote - Trailer (Deutsch) HD

Moment, ein perfektes Remake? Ja, tatsächlich! Zu diesem Fazit kommt Jazz Tangcay von dem Branchenmagazin Variety. Auf Twitter schreibt sie:



Teuflisch blutig und grotesk. Hervorragend gemachter Film und großartiges Sounddesign gepaart mit einer eindringlichen Filmmusik. Lily-Rose Depps Performance ist durch und durch fesselnd. Robert Eggers liefert ein perfektes Remake.

Die Filmkritikerin Courtney Howard schließt sich der Lobeshymne an:

Robert Eggers‘ Nosferatu ist HÄRTER als jeder andere Horrorfilm dieses Jahres. Heilige Scheiße. Eine wunderschöne Groteske voller Schrecken und ein himmlisches, dunkles Vergnügen. Bill Skarsgårds Graf Orlok ist der pure Stoff für finstere Albträume. Lily-Rose Depps und Nicholas Hoults bisher beste Arbeit.

Weiter erklärt Howard:

Nosferatu vereint atemberaubende Hommagen an Murnaus Meisterwerk mit durchdachter thematischer Kunstfertigkeit. Robin Carolans eindringliche Kompositionen, Jarin Blaschkes malerische Kinematografie und Craig Lathrops inspiriertes Produktionsdesign verstärken den schaurig-atmosphärischen Reiz.

Gregory Ellwood von The Playlist denkt über die Oscar-Chancen des Films nach:

Nosferatu zeigt Robert Eggers visionäre Kreativität. Lily-Rose Depp ist großartig. Willem Dafoe hat einen Riesenspaß. Ein großartiger Nebendarsteller. Könnte [Nosferatu für den Oscar als Bester Film nominiert werden]? Hmmmm. [Lily-]Rose Depp hat eine Chance im Rennen um die Nebendarstellerin.

Besonders neugierig macht er auf das Ende des Films:

Am Ende von Nosferatu gibt es eine Einstellung, die unglaublich inspiriert ist. Erstklassige Filmkunst. Filmmusik, Produktionsdesign, Kostüme, Make-up und Kameraführung sind wie immer bei Eggers Filmen meisterhaft.

Germain Lussier, tätig für Gizmodo und io9, präferiert zwar mindestens einen anderen Film aus Eggers' Œuvre mehr, doch das tut Nosferatu keinen Abbruch:

Robert Eggers‘ Nosferatu ist umwerfend. Blutig, gruselig, treibend, mit einem Hauch von teuflischem Humor. Lily-Rose Depp ist fantastisch als die Frau im Mittelpunkt des Ganzen und Bill Skarsgårds Vampir ist völlig einzigartig und geerdet. Nicht mein Lieblings-Eggers, aber trotzdem ausgezeichnet.

Von der Filmkritikerin Tomris Laffly, die u.a. für Vanity Fair und Vulture schreibt, gibt es ebenfalls eine ganze Reihe lobender Worte, die Neugier wecken:

NOSFERATU = mein Lieblingsfilm von Robert Eggers. Ein stimmungsvoller, gotischer, EROTISCHER Horrorfilm mit scharfen Zähnen – packt einen an der Gurgel, lässt sich Zeit. Zwischen diesem [Film] und Juror Nr. 2 ist Nicholas Hoult der absolute Hammer. Bill Skarsgård ... das müsst ihr selbst sehen. Aber die Hauptattraktion für mich ist Lily-Rose Depp.

Das Timing der Pressevorführung hätte für The Film Stage-Gründer Jordan Raup nicht besser sein können. Er sah einen Film über das reine Böse:

Nosferatu: Es ist seltsam beruhigend, diese Woche einen Film zu sehen, der aus den dunkelsten Tiefen des reinen Bösen heraufbeschworen zu sein scheint. Eggers‘ souveränstes Werk, in dem man seine Obsessionen in jedem nächtlichen Bild spüren kann. Lily-Rose und Bill Skarsgårds sind nicht von dieser Welt.

Und zum Schluss haben wir noch David Ehrlich, Chefkritiker von IndieWire, der folgende Beobachtung als Kompliment festhält:

Relativ sicher, dass in Robert Eggers' Nosferatu mehr schwitzend im Bett herumgewälzt wird als in jedem anderen Film, der je gedreht wurde.

Wie wertvoll die 2000 Ratten am Set für die Nosferatu-Neuverfilmung waren, lassen die ersten Reaktionen leider offen. Dennoch scheint Eggers das Unmögliche gelungen zu sein: Er hat einen Film geschaffen, der sich nicht hinter Murnaus Original verstecken muss. Da kommt offenbar etwas ganz Besonderes auf uns zu.

Wann startet Nosferatu – Der Untote im Kino?

Der Kinostart von Nosferatu – Der Untote ist nicht mehr allzu fern. In den USA startet die Symphonie des Grauens pünktlich zum Weihnachtsfest. In Deutschland steht dem besinnlichen Kinogang ab dem 2. Januar 2025 nichts mehr im Weg.