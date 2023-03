"Ein Wunder": Trailer für das erste Film-Highlight 2023 bei Disney+, das 98% bei Rotten Tomatoes erreicht hat

In wenigen Tagen startet bei Disney+ eine der ersten großen Entdeckungen des Jahres. Hier könnt ihr euch den Trailer zum gefeierten Indie-Film Rye Lane anschauen.

Für gewöhnlich dauert es sehr lange, bis die Filme, die Anfang des Jahres in den USA beim Sundance Film Festival ihre Premiere feiern, nach Deutschland kommen. Dank Streaming-Diensten wie Disney+ müssen wir uns auf ein paar Entdeckungen allerdings nicht mehr so lange gedulden. Das neueste Beispiel: Rye Lane.

Bei Rye Lane handelt es sich um das Regiedebüt der Filmemacherin Raine Allen Miller, der als Mischung aus Drama und Komödie daherkommt und besonders starke RomCom-Einflüsse aufweist. In Sundance wurde der Film mit positiven Kritiken überhäuft. The Independent schreibt: "Rye Lane fühlt sich an wie ein Wunder. "

Film-Highlight bei Disney+: Neuer Trailer zum britischen Sundance-Liebling Rye Lane

Auch darüber hinaus ist aus den meisten Besprechungen pure Begeisterung für den Indie-Film herauszulesen. Rotten Tomatoes verzeichnet aktuell 98 Prozent lobende Kritiken für Rye Lane. Solche Bestmarken erreicht nicht jede Produktion. Doch worum geht es in dem Film eigentlich? Der neue Trailer gibt uns einen kleinen Vorgeschmack.

Hier könnt ihr den Trailer zu Rye Lane schauen:

Rye Lane - Trailer (English) HD

Die Geschichte von Rye Lane dreht sich um Dom (David Jonsson) und Yas (Vivian Oparah), die sich in Süd-London unerwartet über den Weg laufen. Dom erlebt gerade den schlimmsten Tag seines Lebens: Seine Freundin, mit der er seit sechs Jahren zusammen war, hat ihn mit seinem besten Freund betrogen. Jetzt ist er am Boden zerstört.

Yas hat ebenfalls eine Trennung hinter sich und kann Dom von all ihren Erfahrungen berichten, während sich durch die Stadtteile Peckham und Brixton wandern. In ihren Gesprächen finden sie Trost. Nicht zuletzt hecken Dom und Yas einen Plan aus, wie sie es ihren jeweiligen Ex-Partner:innen heimzahlen können.

Wann startet Rye Lane bei Disney+?

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden. Rye Lane startet bereits am 31. März 2023 bei Disney+. Damit kommt der Film rund zwei Monate nach seiner Sundance-Premiere nach Deutschland.

