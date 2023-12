"Eine böse Serie": Kevin Costners Vater war sich sicher, dass die derzeit erfolgreichste US-Serie seine Karriere ruinieren würde

Kevin Costner ist der Held der derzeit erfolgreichsten US-Serie. Sein Vater glaubte allerdings, dass er wegen dem Western-Projekt seine Fans verlieren würde.

Kevin Costners Vater riet dem Star von Yellowstone ab: "Wirst dein Publikum verlieren"

Yellowstone ist ein Koloss und Kevin Costner steht auf seinen Schultern. Die laut einem Bericht von 2022 erfolgreichste US-Serie (via Pennlive ) über einen Rancher-Patriarchen und seine Familie führte zu einer neuen Ära in der Karriere des Schauspielers. Costners Vater

Wie Costner 2022 gegenüber Parade enthüllte, war sein Vater von Anfang an kein Freund der Serie:

[Mein Vater] meinte: "Du wirst dein Publikum verlieren, Junge. Das ist eine böse Serie. Sie werden sich von dir abwenden. Merk dir meine Worte: Sie ist böse."

Schaut euch hier den Trailer zu Yellowstone Staffel 1 an:

Was genau sein Vater damit meinte, verrät Costner nicht. Costners Rollenprofil, zumindest auf dem Höhepunkt seiner Popularität in den 90ern, setzte sich zum größten Teil aus gutmütigen, oft väterlichen Figuren zusammen. Es ist möglich, dass der Vater des Stars in dessen Yellowstone-Rolle eines skrupellosen Ranchers zu viel Kontrast sah.

Ganz unproblematisch ist die Serie für die Karriere seines Sohnes momentan allerdings auch nicht. Trotz begeisterten Fans krachte es zwischen Kevin Costner und dem Showrunner so heftig, dass das Epos nach Staffel 5 enden wird.

