Nach dem Kevin Costner-Debakel bei der derzeit erfolgreichsten US-Serie gibt es wenigstens eine gute Nachricht

Zuletzt ist der Streit hinter den Yellowstone-Kulissen eskaliert. Jetzt gibt es eine gute Nachricht zur Zukunft der Serie, doch das große Kevin Costner-Drama bleibt ungelöst.

Das Drama rund um die momentan erfolgreichste US-Serie Yellowstone hat immer größere Ausmaße angenommen. Nachdem Hauptdarsteller Kevin Costner zuletzt gegen die Produktion vor Gericht ziehen wollte, soll er jetzt komplett in der ausstehenden zweiten Hälfte der 5. Staffel fehlen. Die markiert gleichzeitig das Finale der Hauptserie.

Jetzt gibt es immerhin eine positive Nachricht zum Stand der ausstehenden Yellowstone-Folgen, die Costner-Fans aber nicht gerade besänftigen dürfte.

Drehtermin für Yellowstone Staffel 5.2 wurde festgesetzt

Laut Variety sollen die restlichen Episoden der fünften Yellowstone-Staffel ab Spätfrühling 2024 gefilmt werden. Nachdem die erste Hälfte bis Januar 2023 in den USA ausgestrahlt wurde, stand die Produktion aufgrund des Hollywood-Doppelstreiks lange still. Da beide Streiks mittlerweile beendet sind, kann die Arbeit an der Hit-Serie wieder aufgenommen werden.

Nachdem es zuletzt hieß, dass Costner in Staffel 5, Teil 2 von Yellowstone wohl gar nicht mehr dabei sein soll, gibt es hierzu kein veränderndes Statement. Es sieht so aus, als könnte Showrunner Taylor Sheridan dessen Hauptfigur wirklich vorzeitig aus der Serie schreiben.

Wie geht es mit Yellowstone nach dem Ende der 5. Staffel weiter?

Nach dem Ende der Hauptserie bleiben vom Yellowstone-Universum noch die bereits veröffentlichten Ableger 1883 und 1923. Außerdem wurde eine neue Sequel-Serie ohne Costner angekündigt, in der Matthew McConaughey die Hauptrolle übernehmen soll.

