Eine der beliebtesten Fantasy-Serien überhaupt kehrt endlich zurück: Neuer Trailer zu Demon Slayer Staffel 4 zeigt den Moment, auf den alle Fans gewartet haben

Die vierte Staffel des Fantasy-Hits Demon Slayer hat jetzt einen Startzeitraum. Ein neuer Trailer zeigt außerdem einen der emotionalsten Momente der gesamten Anime-Serie.

Demon Slayer ist nicht nur ein Anime oder ein Manga, sondern ein globales Phänomen. Unzählige Millionen von Fans folgen den Kämpfen des jungen Tanjiro (deutscher Sprecher: Constantin von Jascheroff) gegen die Dämonen Japans. Ein neuer Trailer enthüllt den Startzeitraum für Staffel 4 der Fantasy-Serie. Und beginnt mit einer Szene, auf die viele Fans seit Beginn des Franchise gewartet haben. Vorsicht, Spoiler!

Schaut euch hier den japanischen Trailer zu Demon Slayer Staffel 4 an:

Demon Slayer - Promotional Reel 2024 (Englische UT) HD

Trailer zu Demon Slayer Staffel 4 zeigt extrem ergreifenden Moment der Anime-Serie

Demon Slayer dreht sich um Tanjiro, der nach einem grausamen Dämonen-Überfall auf seine Familie zum Dämonenjäger wird. Problematisch ist dabei unter anderem, dass seine kleine Schwester Nezuko (Julia Meynen) selbst zu einer Dämonin geworden ist, die er fortan auch vor den eigenen Kameraden beschützen muss. Genau hier setzt der neue Trailer an.

Zu sehen ist nämlich Nezuko, die zum ersten Mal seit Beginn der Serie ihre ersten menschlichen Worte spricht. Ihr Dämonen-Bann scheint gebrochen. Auf diesen Moment haben Fans seit drei Staffeln gewartet. Das ist für die Anime-Community aber nicht der einzige Grund zur Freude.

Wann kommt Staffel 4 der Fantasy-Serie Demon Slayer?

Wie der Trailer zeigt, soll Demon Slayer Staffel 4 im Frühjahr 2024 im japanischen TV erscheinen. Ab dem 2. Februar 2024 soll außerdem global ein Kinofilm anlaufen (via CBR ), der das Ende von Staffel 3 und den Beginn von Staffel 4 vereint. Deutsche Termine für Serien-Fortsetzung oder Film gibt es noch nicht. Es ist aber mit einer zeitnahen Veröffentlichung nach dem japanischen Start zu rechnen. Wer sich zuvor noch alle drei bisherigen Demon Slayer-Staffeln ansehen will, findet sie beim Streamingdienst Crunchyroll.

