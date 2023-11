One Piece-Nachfolger von Netflix kommt: Erster Trailer zur neuen Anime-Verfilmung verspricht gewaltige Fantasy und Action-Kämpfe

Netflix hat den ersten Trailer zur actiongeladenen Fantasy-Serie Yu Yu Hakusho veröffentlicht, die noch vor Ende des Jahres startet. Ob sie nach One Piece die nächste gute Anime-Verfilmung wird?

In wenigen Wochen kann Netflix beweisen, dass One Piece kein einmaliger Glücksfall war. Denn mit Yu Yu Hakusho startet im Dezember die nächste Live-Action-Adaption einer beliebten Manga- und Anime-Vorlage. Im Rahmen der Geekd Week veröffentlichte Netflix nun einen ersten Blick auf die Fantasy-Serie voller Geister, Dämonen und spektakulärer Kampf-Action.

Schaut hier den ersten Trailer zur Netflix-Serie Yu Yu Hakusho:

Yu Yu Hakusho - Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Legendärer Fantasy-Anime wird zur Netflix-Serie: Was ist Yu Hakusho?

Was ist Yu Yu Hakusho überhaupt? Nach One Piece wagt sich Netflix an die nächste große Manga-Realverfilmung, die diesmal allerdings mit einem komplett japanischen Cast auftrumpft. Vorlage ist dabei der populäre Manga von Yoshihiro Togashi (Hunter x Hunter), der in den frühen 1990er Jahren als 112-teilige Anime-Serie Yû Yû Hakusho umgesetzt wurde.

Im Zentrum der Geschichte steht der jugendliche Rebell Yusuke Urameshi (Takumi Kitamura), der ein Kind vor einem heranrasenden Auto rettet und dabei stirbt. Da niemand in der Geisterwelt mit seiner Heldentat gerechnet hat, ist für ihn weder im Himmel noch in der Hölle Platz. Stattdessen erhält er von Geister-Prinz Koenma, ein sprechendes Baby mit Schnuller, eine einmalige Chance.

Netflix Die Hauptfiguren von Yu Yu Hakusho

Wenn sich Yusuke in einer Reihe von Tests als würdig erweisen kann, darf er zurück in seinen lebendigen Körper und als Geisterdetektiv für das Jenseits arbeiten. Bei seiner ersten Mission trifft Yusuke schließlich auf die beiden Dämonen Hiei (Kanata Hongô) und Kurama (Jun Shison). Mit diesen sowie seinem Schulkameraden Kuwabara (Shûhei Uesugi) kämpft er später gemeinsam gegen das Böse.

Die Erwartungen an die nächste Live-Action-Adaption aus dem Hause Netflix sind nach One Piece enorm. Der Streamer verspricht jedoch, dass Yu Yu Hakusho das gleiche Level an Qualität und Vorlagen-Treue auszeichnen soll. Hinter der Serie steht das japanische Studio Robot, das bereits die Manga-Verfilmung Alice in Borderland für Netflix umsetze und zuletzt den Sci-Fi-Kracher Godzilla: Minus One mitproduzierte.

Wann startet Yu Yu Hakusho bei Netflix?

Yu Yu Hakusho geht am 14. Dezember 2023 bei Netflix an den Start. Wie viele Episoden die erste Staffel umfassen wird, ist noch nicht bekannt.

Wer sich auf die Realverfilmung vorbereiten möchte, kann alle 112 Folgen des Anime bei Netflix streamen. Allerdings nur im japanischen Original mit Untertiteln oder in englischer Synchronfassung. Denn das Shonen-Highlight ist nie auf Deutsch erschienen und war daher hierzulande leider recht unbekannt.

