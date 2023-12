The Walking Dead: Welches der 2 neuen Zombie-Spin-offs sich auch lohnt, wenn ihr die Original-Serie abgebrochen habt

Nach dem Ende von The Walking Dead haben die zwei Spin-offs Dead City und Daryl Dixon eine neue Ära des Zombie-Universums eingeläutet. Aber sind sie auch gut?

Nach 177 Folgen und 11 Staffeln mussten sich Zombie-Fans im vergangenen Jahr von The Walking Dead verabschieden. Ein endgültiger Abschied war es allerdings nicht. Denn die Geschichten von Fan-Lieblingen wie Negan, Maggie, Daryl und Rick Grimes werden zukünftig in mehreren Spin-offs fortgesetzt.

Wir geben euch einen Überblick über alle bisherigen und kommenden Spin-off-Serien des The Walking Dead-Universums und stellen die zwei neuesten Ableger The Walking Dead: Dead City und The Walking Dead: Daryl Dixon im Podcast auf den Prüfstand. Können sie auch ohne Vorwissen geschaut werden? Und welches ist das bisher beste The Walking Dead-Spin-off?

Daryl Dixon vs Dead City: Welches The Walking Dead-Spin-off ist das beste?

Die neue Ära von The Walking Dead hat begonnen. Seit Oktober 2023 streamt das Spin-off Dead City bei Magenta TV und schickt Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) für einen Horror-Trip in das von tausenden Zombies überlaufende Manhattan. Staffel 1 ist aber erst der Beginn einer größeren New York-Saga.

Ab dem 8. Dezember können deutsche The Walking Dead-Fans außerdem endlich erfahren, wie es für Daryl Dixon (Norman Reedus) weitergeht, der in seiner neuen Serie unterm Eiffelturm in Paris gegen Untote kämpft. Dabei gibt es nicht nur ein überraschendes Wiedersehen, sondern auch eine völlig neue Art von Zombies.

Eines haben beide Spin-off-Serien gemein: Selbst wenn ihr The Walking Dead lange vor dem Ende abgebrochen habt, könnt ihr euch an ihren eigenständigen Geschichten erfreuen. Aber lohnen sie sich gleichermaßen?

Das und mehr ergründen wir im The Walking Dead-Podcast:

00:05:42 - Überblick der neuen The Walking Dead-Serien 2023/2024

00:16:41 - Lohnt sich The Walking Dead: Dead City?

00:32:37 - Lohnt sich The Walking Dead: Daryl Dixon?

00:54:50 - Die neuen The Walking Dead-Serien im Vergleich

