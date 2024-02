Eine der beliebtesten Netflix-Serien überhaupt und seit 13 Monaten kein Lebenszeichen: Auf Ginny & Georgia Staffel 3 müssen Fans lange warten

Die Netflix-Serie Ginny & Georgia gehört zu den populärsten Titeln des Streamers. Doch Fans müssen erstaunlich lange auf den Start der nächsten Staffel warten.

Mit Ginny & Georgia hat Netflix eine der meistgeschauten Serien 2023 hervorgebracht. Doch nach Staffel 2 war die Absetzungs-Angst unter den Fans groß. Erst nach vier Monaten des Bangens kam die Überraschung: Der Streaming-Dienst hat direkt zwei weitere Staffeln bestellt.

Seitdem ist es aber verdächtig still um Ginny & Georgia geworden. Über ein Jahr nach dem Staffel 2-Start fehlt jede Spur von Staffel 3. Und jetzt wissen wir: Es wird so schnell auch keine neuen Folgen zu sehen geben.

Von Netflix' Ginny & Georgia fehlt jede Spur: Wo bleibt Staffel 3?

In Ginny & Georgia geht es um das titelgebende Mutter-Tochter-Gespann, das in einer amerikanischen Kleinstadt in Neuengland einen Neuanfang versucht. Doch die zahlreichen Geheimnisse von Mama Georgia (Brianne Howey) bedrohen das neu gefundene Glück in Wellsbury. Gelobt wurde die Serie unter anderem für ihren Umgang mit dem Thema psychische Krankheiten.

Schaut hier nochmal den Trailer zu Ginny & Georgia Staffel 2:

Ginny & Georgia - S02 Trailer (Deutsche UT) HD

Für Netflix wurde die Serie zu einem überraschenden Erfolg. Bei den meistgeschauten Serien des Streamers im ersten Halbjahr 2023 landete Ginny & Georgia auf Platz 2 mit über 665 Millionen geschauten Stunden (via Netflix ). Geschlagen wurde sie nur vom Agenten-Hit The Night Agent. Die Verlängerung um zwei weitere Staffeln war daher wenig überraschend.

Aber wo bleibt Staffel 3? Der Grund für die starke Verzögerung ist schnell gefunden. Im vergangenen Jahr streikten in Hollywood die Drehbuch- und Schauspiel-Gewerkschaften, wodurch zahlreiche Serien- und Filmproduktionen monatelang auf Eis lagen. Doch seither hat sich bei der Netflix-Serie wenig getan.

Wie What's on Netflix berichtet, sollen die Dreharbeiten für Staffel 3 erst im kommenden April beginnen und bis September 2024 andauern. Damit lässt sich bereits sagen, dass Ginny & Georgia nicht mehr dieses Jahr mit neuen Folgen zurückkehren wird. Ob die Staffeln 3 und 4 direkt am Stück hintereinander gedreht werden, ist noch nicht bekannt.

Wann startet Ginny & Georgia Staffel 3 auf Netflix?

Ein konkretes Startdatum steht noch aus. Was aber sicher ist: Ginny & Georgia Staffel 3 wird 2025 bei Netflix an den Start gehen. Für Fans bedeutet das eine Pause von zwei Jahren, ehe es eine Auflösung des gemeinen Cliffhangers auf Staffel 2 zu sehen gibt.

Achtung, Spoiler zu Staffel 2: Am Ende der zweiten Staffel schien Georgia ihr Glück gefunden zu haben. Doch noch während der Hochzeit mit Paul wird sie von der Polizei für den Mord an Tom verhaftet. Wer hat sie verraten? Und wie kommt sie aus dieser Situation wieder raus? Auf Antworten müssen wir uns noch eine Weile gedulden.