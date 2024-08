Eine der beliebtesten Sitcoms überhaupt: Friends erscheint erstmals komplett in 4K und ihr könnt die Edition jetzt vorbestellen

Die letzte Folge von Friends flimmerte vor zwanzig Jahren über die Fernseher und erreichte über 51 Millionen Zuschauende. Nun erscheint die komplette Kultserie erstmals in 4K fürs Heimkino.

I'll be there for you – Die sechs Freunde aus Friends haben Millionen Menschen beim Aufwachsen begleitet. Noch immer ist die Sitcom eine absolute Kultserie, von der man nie genug bekommen kann. Jetzt erscheint erstmals die komplette Serie mit allen 10 Staffeln im hochauflösenden 4K-Format.

Ganz ohne Smartphone und dafür mit jeder Menge Kaffee zeigt uns Friends wie das New Yorker Dating Leben der 90er und 00er Jahre aussieht. Mit viel Humor werden auch immer wieder Tiefpunkte in dem Leben der Freunde durchlebt und verarbeitet.

Doch egal wie viele Irrungen und Wirrungen es im Leben auch gibt, die unterschiedlichen Charaktere Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Ross (David Schwimmer) und Chandler (Matthew Perry) können sich immer aufeinander verlassen.

Friends: Zahlreiche unvergessene Gastauftritte von Hollywoodgrößen

Die hohe Popularität der Serie ließ auch hochkarätige Film-Stars aufhorchen, die die Serie mit Gastauftritten bereicherten. Die Liste der Beteiligten ist unglaublich lang, legendär ist unter anderem der weinerliche Bruce Willis, Rachels zickige Schwestern Christina Applegate und Reese Witherspoon, ein Strippender Danny DeVito und die Hollywoodgrößen Brad Pitt, George Clooney und Julia Roberts.

Amazon Friends in 4K

Eine sehr große und wichtige Rolle fiel Magnum-Darsteller Tom Selleck zu, der in mehreren Staffeln als Monicas große Liebe Richard zu sehen war. Obwohl der Schauspieler viel Erfahrungen hatte, bereitete ihm damals die Mitarbeit an Friends Todesangst, wenngleich er die gute Atmosphäre am Set sehr schätzte. Wie gut der Hauptcast auch hinter den Kulissen miteinander agierte, bemerkte auch Gaststar Jean-Claude Van Damme, dem sein Auftritt in der Serie jedoch bis heute peinlich ist.



Friends in 4K fürs Heimkino sichern mit über vier Stunden Bonusmaterial

Im Heimkino könnt ihr euch jetzt alle 236 Episoden der Wohlfühlserie ansehen, die auch nach zwanzig Jahren noch immer nicht gealtert ist. Zusätzlich erwartet euch noch über vier Stunden neues Bonusmaterial, mit dem ihr tiefer hinter die Kulissen der Kult-Sitcom eintauchen könnt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.