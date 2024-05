Eine der besten Abenteuer-Reihen geht als Serie weiter: Amazon enthüllt den Plan für das 700-Millionen-Franchise

Ein extrem beliebtes Abenteuer-Franchise wird mit einer Amazon-Serie fortgesetzt. Für die Rettung des 700-Millionen-Leinwanduniversums ist eine James Bond-Autorin verantwortlich.

Ist Lara Croft auf Schatzsuche verloren gegangen? Seit Jahren gibt es keine neuen Veröffentlichungen im Tomb Raider-Filmuniversum, das laut The Numbers stolze 700 Millionen US-Dollar eingespielt hat. Das soll sich jetzt mit einer Amazon-Serie ändern.

Lara Croft erlebt neue Abenteuer bei Amazon Prime Video: Die Tomb Raider-Serie hat offiziell grünes Licht

Wie Deadline berichtet, hat Amazon einer Tomb Raider-Serie grünes Licht erteilt. Als Drehbuchautorin und Produzentin wird Phoebe Waller-Bridge für das Projekt verantwortlich sein. Waller-Bridge konnte ihr Talent als Autorin bereits bei der Serie Fleabag und dem Kinofilm James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben unter Beweis stellte. Im Abenteuer-Genre kennt sie sich bestens aus: Letztes Jahr stand sie in Indiana Jones und das Rad des Schicksals an der Seite von Harrison Ford vor der Kamera.

Amazon Prime Video Phoebe Waller-Bridge in Fleabag

"Wenn ich meinem Teeanger-Ich das erzählen könnte, würde sie explodieren", zitiert Deadline Waller-Bridge. "Tomb Raider ist ein großer Teil meines Lebens gewesen". Die Pläne für die Amazon-Serie der Autorin existieren bereits seit längerer Zeit. Die Serie soll Teil eines größeren Franchise-Ausbaus mit zusätzlichen Filmen und Videospielen sein. Im Kino erschien zuletzt das Reboot Tomb Raider mit Alicia Vikander.

Neues Lara Croft-Abenteuer im Anmarsch: Wann startet die Tomb Raider-Serie bei Amazon Prime Video?

Wann genau die Tomb Raider-Serie bei Amazon Prime Video erscheint, ist noch unklar. Sollte die Produktion in den nächsten Wochen anlaufen, rechnen wir mit einem Start im Laufe des Jahres 2026.

Podcast für Krimi-Fans: Warum ist The Rookie so beliebt?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Serie mit Nathan Fillion als Polizei-Quereinsteiger in Los Angeles läuft bereits in der 6. Staffel und erzielt Top-Quoten. In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum das so ist. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell?