Eine der besten Fantasy-Welten überhaupt meldet sich nach 11 Jahren mit neuer Serie zurück – ein Film ist auch schon in Arbeit

Nach Avatar und Korra kommt eine brandneue Fantasy-Animationsserie aus der Welt von Aang und Co. 26 Folgen wurden schon offiziell bestellt.

Fans von Avatar - Der Herr der Elemente und Die Legende von Korra können schon mal den Schampus aufmachen. Neben der Netflix-Realserie geht es nämlich auch in animierter Form auf Netflix mit den elementaren Fantasy-Machenschaften weiter.

Das Beste daran: Michael DiMartino und Bryan Konietzko aus den Avatar Studios, die Macher des Originals, stecken wieder hinter dem Projekt. Sicher sind der neuen 2D-Serie mit dem Titel Avatar: Seven Havens schon jetzt 26 Episoden, die von Nickelodeon bestellt wurden.

Avatar: Seven Havens führt uns zurück in die animierte Fantasy-Welt des Avatarversums

Laut Deadline spielt die neue Serie Avatar: Seven Havens nach einem verheerenden Kataklysmus, der die Welt an den Abgrund brachte. In diesem Endzeit-Szenario lernen wir eine junge Erdenbändigerin kennen, die feststellt, dass sie Korras Nachfolgerin ist. Statt jedoch als Heldin gefeiert zu werden, fürchtet man sie als Zerstörerin der Menschheit. Gemeinsam mit ihrem Zwilling macht sie sich auf die Suche nach Antworten, während man Jagd auf sie macht.

Im gemeinsamen Statement hatten die beiden Avatar-Schöpfer DiMartino und Konietzko folgendes über ihr neues Projekt zu sagen:

Als wir die Originalserie schufen, hätten wir nie gedacht, dass wir die Welt Jahrzehnte später immer noch erweitern würden. Diese neue Inkarnation des Avatarversums ist voller Fantasie, Geheimnissen und einer ganz neuen Besetzung erstaunlicher Charaktere. Macht euch bereit für ein weiteres episches und emotionales Abenteuer!

Was Avatar-Fans in Zukunft noch so erwartet

Avatar - Der Herr der Elemente wurde nach 4.119 Stimmen der Moviepilot-Nutzer:innen mit einer 8,3 von 10 in der Wertung bedacht und ist damit auf Platz 7 der besten Fantasy-Serien aller Zeiten. Die Serie streamt bei Netflix, Sky, Amazon und Paramount+ in der Flatrate. das Spin-off über Korra nur bei Sky und Paramount+.

Mit dem Netflix-Format Avatar: Der Herr der Elemente existiert seit dem letzten Jahr eine neue Live-Action-Adaption des Stoffes, woran man sich 2010 zunächst in Filmform versucht hatte. Eine 2. und 3. Staffel ist dieser längst sicher und aktuell in Arbeit.

Darüber hinaus ist für den 29. Januar 2026 ein Avatar-Animationsfilm namens Aang: The Last Airbender angekündigt. Er spielt Jahre nach den Ereignissen aus der Originalserie und dreht sich um die erwachsen gewordenen Charaktere.