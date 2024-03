Avatar Staffel 2: Netflix hat gerade die gesamte Zukunft der Fantasy-Serie bekannt gegeben

Aufregende Neuigkeiten für alle Avatar-Fans: Die neue Netflix-Serie wurde gerade offiziell um eine 2. Staffel verlängert. Darüber hinaus steht auch schon das Ende der Live-Action-Adaption fest.

Vor knapp zwei Wochen feierte die heiß erwartete Fantasy-Serie Avatar: Der Herr der Elemente ihre Premiere bei Netflix. Seitdem ist die Neuverfilmung der gleichnamigen Animationsserie aus den 2000er Jahren in den Netflix-Charts vertreten und sorgt für reichlich Diskussionen im Internet – ein Erfolg auf ganzer Linie.

Über 41 Millionen Zuschauer:innen haben in den ersten elf Tagen bei der neuen Avatar-Serie eingeschaltet. Netflix ist offenbar sehr zufrieden mit den Zahlen und hat seine Pläne für die Zukunft des Projekts bekannt gegeben. Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist nicht nur die 2. Staffel, sondern auch schon die 3. Staffel offiziell bestellt.

Avatar-Zukunft gesichert: Staffel 2 und 3 der Netflix-Serie kommen definitiv und danach ist Schluss

Netflix hat seine Avatar-Serie bereits von vorne bis hinten durchgeplant. Genauso wie das animierte Vorbild erwarten uns insgesamt drei Staffeln. Danach ist die Geschichte zu Ende. Für Fans ist das ein gutes Zeichen: Netflix zieht den Stoff nicht künstlich in die Länge und vor einer plötzlichen Absetzung müssen wir uns nicht mehr fürchten.

Stattdessen haben wir die Gewissheit, dass Netflix das gesamte Avatar-Epos im Live-Action-Format umsetzen wird. Und wenn danach noch mehr Bedarf an Geschichten aus dem Fantasy-Universum besteht, gibt es immer noch die Animationsserie Die Legende von Korra, die als Nachfolgeprojekt für Netflix verfilmt werden könnte.

Die Avatar-Serie entführt in eine Welt, in der die Elemente Wasser, Feuer, Erde und Luft von größter Bedeutung sind. Diese Welt unterteilt sich in vier Nationen, sprich: pro Element eine Nation. Und jede Nation besitzt sogenannte Bändiger, die es verstehen, das jeweilige Element zu kontrollieren. Friedlich geht es dabei leider seit längerem nicht mehr zu.

Denn seit 100 Jahren sorgt die Feuernation durch kriegerische Aktivitäten für Angst und Schrecken. Die Hoffnung lastet nun auf den Schultern des jungen Aang (Gordon Cormier), der den fast ganz ausgelöschten Luftnomaden angehört und die Fähigkeit besitzt, alle Elemente zu bändigen und somit das Gleichgewicht wiederherzustellen.

Wann starten Avatar Staffel 2 und 3 bei Netflix?

Netflix hat bisher nur die Verlängerung von Avatar: Herr der Elemente bekannt gegeben. Wann die 2. und die 3. Staffel veröffentlicht werden, steht noch nicht fest. Bei der aufwändigen Vorbereitung, die schon Staffel 1 kostete, ist frühestens 2026 mit der Rückkehr der Fantasy-Serie zu rechnen.

Die 1. Staffel von Avatar: Herr der Elemente umfasst acht Episoden. Es ist davon auszugehen, dass auch die 2. und die 3. Staffel mit diesem Episodenumfang aufwarten. Damit würde die Netflix-Serie am Ende insgesamt 24 Episoden umfassen. Das animierte Vorbild kommt in seinen drei Staffeln auf 61 Episoden. Diese fallen mit rund 23 Minuten Laufzeit aber auch deutlich kürzer aus als die der einstündigen Netflix-Serie.