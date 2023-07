Eine der besten Horror-Reihen der letzten 10 Jahre wird jetzt noch krasser: Teil 6 spielt in der "Alptraum-Version" der USA

Die aufsehenerregende Horror-Reihe The Purge soll mit einem 6. Teil fortgesetzt werden. Eine Idee gibt es schon. Und sie wird alles komplett umkrempeln.

2013 trat The Purge - Die Säuberung mit seiner wahnwitzigen Idee eine ganze Horror-Reihe los: Eine Nacht pro Jahr ist jede Straftat in den USA erlaubt, sodass sich die ganze Nation ihres Hasses und ihrer Wut entledigen kann. Bald soll die Reihe mit The Purge 6 zurückkehren. Und Macher James DeMonaco will das Konzept auf völlig neue Füße stellen.

In der Horror-Fortsetzung The Purge 6 sind die USA nach Sexualität, Ideologie und Religion geteilt

DeMonaco erzählte Collider :

In The Purge 6 wird America nach Ideologie, Sexualität und Religion in verschiedene Staaten unterteilt. Es gibt also einen Staat für Schwarze Menschen, einen Staat für schwule Menschen und einen Staat für weiße Evangelikale. Es ist ein völlig zerbrochenes Land.

Im Interview macht DeMonaco deutlich, dass er diesen Zustand als "Alptraum-Version" der USA betrachte. Es sei ein Kommentar auf die gegenwärtige Situation in den USA. Ihm selbst gefalle es sehr, das Land durch "viele verschiedene Gesichter, Religionen und Sexualitäten repräsentiert zu sehen".

Wann kommt The Purge 6 ins Kino?

Für The Purge 6 gibt es noch keinen konkreten Starttermin. DeMonaco zufolge liege den Produzenten von Universal ein fertiges Drehbuch vor (via The Playlist ). Es gebe allerdings noch Unstimmigkeiten über die Kosten des Films.

