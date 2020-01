Eine der besten Netflix-Serien ist zurück: Trailer zu Sex Education Staffel 2

Redakteur bei Moviepilot. Schaut zu viel ins Internet, mag den Weltraum und fühlt sich auf Tatooine genauso zu Hause wie in Hogwarts und Mittelerde.

In wenigen Tagen startet auf Netflix die 2. Staffel von Sex Education. Aus diesem Anlass wurde nun ein langer Trailer veröffentlicht, der alle Gefühlslagen mitnimmt.

Mit Sex Education landete Netflix letztes Jahr einen unerwarteten Hit. Was auf den ersten Blick wie die nächste austauschbare Teenie-Serie wirkte, entpuppte sich bei genauerem Hinsehen als berührende, freche und clevere Coming-of-Age-Geschichte, die sich munter gegen Konventionen stellte und mit ihrem Charme und Feingefühl begeisterte.

Sex Education - Trailer zur 2. Staffel der Netflix-Serie

Die 1. Staffel von Sex Education haben wir letztes Jahr zu einer der besten neuen Streaming-Serien gekürt. Auch von der Moviepilot-Community wurden die bisher existierenden Episoden sehr wohlwollend aufgenommen: 7,6 von 10 Punkten wurden im Schnitt vergeben. Nun steht die 2. Staffel vor der Tür. Was uns in dieser erwartet. zeigt der lange Trailer.

Oben im Player könnt ihr euch den ausführlichen Einblick in die 2. Staffel von Sex Education anschauen. Auch weiter unten im Artikel haben wir das Video noch einmal für euch eingebunden.

Im Mittelpunkt der Geschichte von Sex Education befindet sich der junge Otis (Asa Butterfield), seines Zeichens Sohn der Sextherapeutin Jean Milburn (Gillian Anderson). Im Gegensatz zu seiner Mutter tut sich Otis allerdings gar nicht so leicht, wenn es um das Thema Sex geht. Das war zumindest die Ausgangssituation in der 1. Staffel.

Die 2. Staffel von Sex Education ist Otis schon ein paar Schritte weiter. Nicht zuletzt hat er mit seiner Freundin Maeve (Emma Mackey) in der Schule eine Praxis für Sexualtherapie gegründet. Dennoch gibt es viel, das er über das Leben, die Liebe und seine Sexualität lernen muss. Und dann wird seine Schule von einer Chlamydien-Infektion heimgesucht. Sexualaufklärung wird dadurch wichtiger denn je an der Moordale Secondary.



Wir durften bereits einen Blick in die 2. Staffel geworden und uns vor allem über den Ausbau der queeren Storylines gefreut. In Sex Education kann Netflix all seine Stärken ausspielen:

#SexEducation Staffel 2 durchgebingt. Mehr Sex, mehr queere Storylines und vor allem noch mehr Humor mit Herz. Netflix kann einfach relevante Teenieserien. Freut euch auf nächste Woche. — Max Wieseler (@Wieselmax) January 7, 2020

Geschaffen wurde die Serie von Laurie Nunn. Neben Asa Butterfield, Gillian Anderson und Emma Mackey kehren in der 2. Staffel von Sex Education, die insgesamt acht Episoden umfasst, auch wieder Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood und Kedar Williams-Stirling zurück. Netflix-Start ist der 17. Januar 2020.

Werdet ihr euch die 2. Staffel von Sex Education auf Netflix anschauen?