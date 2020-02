Eine der besten Netflix-Serien überhaupt: Fans sind verliebt in Sex Education

Staffel 2 von Sex Education ist auf Netflix gelandet. Die Moviepilot-Community findet großen Gefallen an den neuen Folgen und kürt die Serie zu einem Streaming-Highlight.

Mit der Teenie-Komödie Sex Education traf Netflix Anfang 2019 voll ins Schwarze: Die außergewöhnliche Prämisse um Jugendliche, die für ihre Mitschüler Dr. Sommer spielen, überzeugte auf ganzer Linie und die Figuren selbst kamen erfrischend unkonventionell daher. Da versteht es sich eigentlich von selbst, dass bald schon eine 2. Staffel in Produktion ging.

Seit dem 17. Januar 2020 sind 8 neue Episoden bei Netflix verfügbar und die Macher von Sex Education müssen beweisen, dass sie das Niveau halten können. Nach Auffassung der Moviepiloten ist ihnen das ziemlich gut gelungen. Wir stellen euch nachfolgend die Meinungen einiger Nutzer aus unserer Community im Einzelnen vor.

Kritik an Sex Education: Die Netflix-Serie verkommt zur öden Teenie-Seifenoper

Sex Education bei Netflix überzeugt auch in Staffel 2

Der Moviepilot-User Reli gibt der 2. Staffel von Sex Education überragende 9,5 Punkte. Er lobt für allem den Tiefgang und die kreativen Elemente der Serie:

Die zweite Staffel knüpft nahtlos an die erste an und kann das hohe Niveau halten. [...] Die Höhen und Tiefen des menschlichen Daseins aka Sex werden wunderbar thematisiert. Die Anlehnung an Breakfast Club fand ich stark, ebenso das abgespacte Musical Romeo & Juliet.

Ähnlich begeistert ist YellowLantern, der 8,5 Punkte springen lässt und Sex Education unter anderem als "eine der besten Netflix-Serien überhaupt" bezeichnet:

Auch die zweite Staffel ist wieder eine gelungene Umsetzung von Teenagerproblemen gepaart mit Humor und Herz. [...] Charismatische Darsteller, tolle Dialoge und nachvollziehbare Probleme von jungen Menschen sind das Kernstück dieser exzellent funktionierenden Serie.

BVLTales verteilt 9,5 Punkte und stimmt euphorisch mit ein:

Die Serie bietet Herzschmerz, britischen Humor, genug Platz zum Lachen, feuchte Augen bekommen. Einfach ein perfekt gestricktes Konstrukt von Charakter-tiefen und einer tollen Story. Dazu kommt natürlich das offensichtliche, dass sprechen über Themen an das sich sonst keiner ran traut.

Sex Education: Nicht alles an Staffel 2 ist perfekt

Die Begeisterung rund um Otis (Asa Butterfield) und Co. ist groß, aber keineswegs grenzenlos. mary.werner.5203 zum Beispiel bewertet Staffel 2 von Sex Education mit vergleichsweise nüchternen 6 Punkten und macht einen großen Kritikpunkt aus:

Das Negativste hingegen war für mich was das die Serienmacher hier mit Otis & Maeve anstellen. Mich macht es echt sauer, das den beiden auch in Staffel 2 wieder kein Happy-End vergönnt ist. Nicht mal eine Kuss-Szene. Für mich wirkt das ganze sehr klischeehaft und aufgesetzt.

Sex Education Staffel 3: Wann und wie geht es auf Netlix weiter?

Und wiedermal schafft es Netflix die darauffolgende 2.Staffel völlig zu vermurksen. Die zweite Staffel ist sehr schwach, völlig blutleer, langatmig, der Esprit bzw. Biss ist weg. Vieles wirkt künstlich aufgesetzt und gequält. [...] Und in bester Netflix-Baukasten-Manier kommt natürlich a-la-Riverdale ein Musical bzw. Theaterstück darin vor. Gääähhhnnnn

Tomorrow ist nach der starken 1. Staffel von den neuen Folgen sogar regelrecht enttäuscht. Mehr als magere 4 Punkte sind daher nicht drin:

Sex Education kann in Staffel 2 also nicht jeden beglücken, zählt aber weiterhin zu den beliebtesten Netflix-Serien. Daher rechnen wir damit, dass demnächst eine 3. Staffel in Auftrag gegeben wird. Nicht zuletzt schreit das ziemlich deprimierende Ende des neusten Kapitels geradezu nach einer Fortsetzung.



Warum Sex Education eine der besten Teenie-Serien ist, hört ihr im Podcast:

Andrea, Matthias und Max diskutieren in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber über die besten Teenie-Serien bei Netflix:

Warum Netflix so gute Teenie-Serien und Jugendfilme macht, weshalb sich dort eher die Männer als die Frauen ausziehen und warum sich die beiden Staffeln Sex Education und alle drei Staffel Chilling Adventures of Sabrina lohnen, erfahrt ihr bei uns.



Wie hat euch die 2. Staffel von Sex Education gefallen?