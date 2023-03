Eine der besten Sci-Fi-Reihen geht weiter: Nächster Alien-Film kriegt 5 Opfer und eine Story, die ganz neuen Xenomorph-Horror verspricht

Worum geht's im nächsten Alien-Film? Und wer sind die möglichen Opfer des Xenomorphs? Auf beide Fragen haben wir Antworten.

Das Alien wütet wieder, und zwar ab dem 9. März in Budapest. Dann beginnt der Dreh für Alien 5, den neusten Teil in der langlebigen Science-Fiction-Horror-Reihe, die 1979 begann. Das ist aber nicht die einzige neue Information, die in den letzten Tagen ihren Weg ins Netz gefunden hat.

Es gibt eine erste Handlungsbeschreibung für Alien 5

Alien 5 wird von Horror-Experte Fede Alvarez (Evil Dead, Don't Breathe) inszeniert, der diesmal eine wesentlich jüngere Besetzung mit dem Xenomorph terrorisiert, als wir es in der Reihe gewohnt sind. Aus einer Casting-Meldung des Hollywood Reporters geht nämlich folgende Handlungsbeschreibung hervor:

Anders als die anderen Filme, die sich auf Erwachsene in Firmen-, militärischen und wissenschaftlichen Rollen fokussierten, wird sich dieser nun neunte Teil der Reihe auf eine Gruppe von jungen Leuten konzentrieren. In einer fernen Kolonie findet sich die Gruppe in einem Kampf ums Überleben mit dem titelgebenden Alien wieder.

Der erste Alien-Film von Ridley Scott war im Prinzip ein Slasher-Film im Weltraum, mit der Verjüngung der Besetzung nähert sich Alien 5 diesem Genre nun weiter an. Aber wer gehört zu den potenziellen Opfern in dem neuen Science-Fiction-Film? Auch hier verdichtet sich das Bild.

Das sind die fünf Neuzugänge im Cast des Sci-Fi-Horror-Films

Im November meldeten wir bereits, dass Mare of Easttown-Star Cailee Spaeny die Hauptrolle in Alien 5 a.k.a. Alien: Romulus übernimmt (so lautet der Arbeitstitel). Jetzt kennen wir fünf weitere Cast-Mitglieder, die zum Teil eine einschlägige Vita vorweisen können.

An erster Stelle steht, Dora und die goldene Stadt-Star Isabela Merced, die laut Deadline in einer noch unbekannten Rolle neben Spaeny auftreten wird.

Paramount Isabela Merced in Dora und die goldene Stadt

Ebenfalls Teil des Casts sind die folgenden Stars, wie der Hollywood Reporter meldet:

Archie Renaux aus der Netflix-Fantasy-Serie Shadow and Bone.

Netflix Archie Renaux

David Jonsson aus der Serie Industry und dem kommenden Sundance-Liebling Rye Lane.



HBO David Jonsson

Außerdem gehören zwei relativ unbekannte Gesichter zum Cast. Spike Fearn, der kleine Rollen in The Batman und Aftersun gespielt hat, kann sich auf eine Begegnung mit einem Xenomorph freuen:

Mit Aileen Wu stößt die zweite eher unbekannte Schauspielerin zum Science-Fiction-Film. Sie hat bisher nur in Kurzfilmen mitgespielt.

Alien 5 hat noch keinen Kinostart. In den USA sollt der Film beim Streaming-Dienst Hulu Premiere feiern. Denkbar wäre hierzulande früher oder später ein Start bei Disney+.