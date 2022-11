Geniale Sci-Fi-Horror-Reihe kehrt mit neuem Film zurück und Shooting-Star aus einer der besten Serien 2021 soll sie anführen

Heute ist ein guter Tag für Science-Fiction-Fans, denn der neue Alien-Film hat endlich seine Hauptdarstellerin gefunden. Jetzt steht dem Start der Dreharbeiten nichts mehr im Weg.

Die Pläne für Ridley Scotts neue Alien-Reihe sind längst begraben. Der Schöpfer wird das Franchise fortan nur noch als Produzent begleiten. Bei 20th Century Studios entsteht aktuell ein völlig neuer Alien-Film, der weder mit den Sigourney Weaver-Filmen noch dem Prequel rund Michael Fassbenders Androiden David verbunden ist.

Als Regisseur des Science-Fiction-Horrors fungiert Fede Alvarez, der sich mit harten und spannenden Stoffen bestens auskennt. Er steckt hinter Filmen wie Evil Dead und Don't Breathe. Doch wer übernimmt die Hauptrolle im neuen Alien-Film? Wie es aussieht, setzt das Studio auf einen noch relativ unbekannten Namen.

Sci-Fi-Horror: Cailee Spaeny führt den neuen Alien-Film an

Wie Deadline in Erfahrung gebracht hat, führt Cailee Spaeny den bisher noch unbetitelten Alien-Film an. Bekannt ist sie aus gleich zwei herausragenden Serien: Letztes Jahr spielte sie an der Seite von Kate Winslet in dem gefeierten HBO-Drama Mare of Easttown mit, davor in dem Sci-Fi-Mindfuck Devs von Alex Garland.

© HBO Cailee Spaeny in Mare of Easttown

Auch auf der großen Leinwand war sie schon mehrmals zu sehen, etwa in Pacific Rim 2: Uprising und Die Berufung. Ihr spannendstes Projekt befindet sich gerade in Produktion: Für Sofia Coppola verwandelt sie sich in Priscilla Presley. Damit hat sie in nächster Zeit sowohl einen potentiellen Award-Film als auch einen Blockbuster auf Lager.



Die Dreharbeiten zum neuen Alien-Film sollen Anfang 2023 starten. Alvarez übernimmt nicht nur die Regie. Gemeinsam mit seinem Don't Breathe-Partner Rodo Sayagues hat er ebenfalls das Drehbuch geschrieben. Ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest. In den USA soll der Film bei dem Streaming-Dienst Hulu erscheinen.

