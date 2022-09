Eine der besten Sci-Fi-Reihen kehrt zurück: Jetzt steht der Titel fest und ein The Witcher-Star ist auch dabei

Der nächste Planet der Affen-Film hat einen offiziellen Titel bekommen. Außerdem stoßen zwei neue Stars zum Cast dazu, unter anderem eine The Witcher-Darstellerin.

2011 legte Planet der Affen: Prevolution den gefeierten Grundstein für eine neue Sci-Fi-Trilogie, die mit Planet der Affen: Revolution und Planet der Affen: Survival düster und bombastisch vollendet wurde.

Im März wurde dann offiziell angekündigt, dass ein vierter Planet der Affen-Film kommt. Der nächste Teil wird als Sequel viele Jahre nach Planet der Affen: Survival spielen. Nach ersten Infos zum Regisseur und dem Cast steht jetzt der offizielle Titel fest. Außerdem wurden zwei neue Stars für die Besetzung enthüllt.

Schaut hier mal wieder den Trailer zu Planet der Affen: Prevolution:

Planet der Affen: Prevolution - Trailer (Deutsch) HD

The Witcher-Star spielt in Planet der Affen 4 mit

Wie der Hollywood Reporter berichtet, trägt der nächste Teil der Sci-Fi-Reihe den offiziellen Titel Kingdom of the Planet of the Apes. Neben dem schon bestätigten Hauptdarsteller Owen Teague stoßen Peter Macon und Freya Allan zum Cast des Blockbusters dazu.

Allan ist bisher vor allem durch ihre Rolle als Ciri aus Netflix' The Witcher-Serie bekannt. Macon hat unter anderem in der Sci-Fi-Serie The Orville mitgespielt.

Zur Handlung des Planet der Affen-Sequels gibt es aber immer noch keine konkreten Infos. Regisseur Wes Ball hat vor dem kommenden Sci-Fi-Film unter anderem die drei Maze Runner-Filme inszeniert.

Wann startet Planet der Affen 4 in den Kinos?

Laut dem Hollywood Reporter-Artikel beginnt die Produktion nächsten Monat. 2024 soll der neue Planet der Affen-Film dann ins Kino kommen.

Was haltet ihr von den bisherigen Infos zum nächsten Planet der Affen-Film?