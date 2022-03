Eine der besten Sci-Fi-Trilogien geht offiziell weiter: Hoffentlich wird Teil 4 nicht vermasselt

Vor fünf Jahren ging eine der besten Sci-Fi-Trilogien der letzten Jahre zu Ende. Wie es aussieht, könnte aber trotzdem noch mehr kommen. Planet der Affen 4 befindet sich offiziell in Planung.

Mit Planet der Affen: Prevolution startete 2011 das Reboot der gleichnamigen Science-Fiction-Reihe in den Kinos und avancierte zur Erfolgsgeschichte. Zwei Fortsetzungen verwandelten den gelungen Neustart mit Andy Serkis als Affe Caesar in den darauffolgenden Jahren in eine herausragende Sci-Fi-Trilogie.

Nach der Fortsetzung Planet der Affen: Revolution fungierte Planet der Affen: Survival als starker Abschluss der Geschichte. Vor zwei Jahren erreichten uns dennoch Meldungen, dass sich ein weiterer Film in Entwicklung befindet. Nach zwei Jahren Funkstill gibt es jetzt endlich ein offizielles Update dazu. Planet der Affen geht weiter.

Sci-Fi-Rückkehr: Planet der Affen 4 kommt wirklich

Der Hollywood Reporter hat sich zu einem großen Interview mit 20th Century Studio-Präsident Steve Asbell zusammengesetzt und über die kommende Projekte des Filmstudios gesprochen, das vor fünf Jahren von Disney gekauft wurde. Zu Planet der Affen 4 äußert er sich wie folgt:

Wir erwarten in Kürze einen [Drehbuchentwurf-]Entwurf und Wes Ball ist als Regisseur im Gespräch. Wir hoffen [auf einen Produktionsstart] im Spätsommer oder Frühherbst.

Wes Ball, der die drei Maze Runner-Filme inszeniert hat, wird schon seit einer ganzen Weile mit Planet der Affen 4 in Verbindung gebracht. Der Regisseur selbst betonte vor einiger Zeit, dass es sich bei dem Film um kein weiteres Reboot handeln soll. Konkrete Informationen zur Ausrichtung der Fortsetzung gibt es trotzdem nicht.

Wann startet Planet der Affen 4 in den Kinos?

Sollte die Produktion tatsächlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres beginnen, könnte Planet der Affen 4 irgendwann 2024 in den Kinos aufschlagen. Die vorherigen Filme wurden stets als Sommer-Blockbuster mit einem Start im August positioniert. Bleibt zu hoffen, dass Teil 4 aus qualitativer Sicht mit den Vorgängern mithalten kann.



