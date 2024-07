Eine der besten Sci-Fi-Reihen kehrt zurück: Neuer Trailer zu Alien: Romulus macht Hoffnung auf Zukunft des Franchise

Vor der Alien-Prequel-Serie kommt der siebte Film der Sci-Fi-Horror-Reihe auf uns zu. Der Final-Trailer zu Alien: Romulus macht schon mal einiges her.

In wenigen Wochen kehrt eine der erfolgreichsten Sci-Fi-Filmreihen ins Kino zurück. Alien: Romulus will aber nicht nur aus der fernen Zukunft erzählen, sondern vor allem dafür sorgen, dass wir uns amtlich in die Astro-Shorts pieseln.

Wie man das in Angriff nehmen wird, deutetet der Final-Trailer voller Face-Hugger und sexuell anmutendem Körperhorror aus dem Hause 20th Century Fox an, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Hier ist die deutsche Version:

Alien Romulus - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Darum geht's im Sci-Fi-Horror Alien: Romulus

Der Film von Regisseur Fede Álvarez (Don't Breathe) spielt zwischen Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt und Aliens - Die Rückkehr, den ersten beiden Teilen der Reihe. Eine Gruppe, bestehend aus jungen Space-Kolonisator:innen (unter anderem Cailee Spaeny), macht in der kalten Dunkelheit des Alls eine verlassene Raumstation ausfindig. Man beschließt, diese zu plündern, ohne zu ahnen, welche aufs Töten spezialisierte Kreatur sich in den dunklen Gängen versteckt.

Der bislang letzte Teil der Reihe war Alien: Covenant von 2017, für den Ridley Scott, der Regisseur des Originalfilms, zurückkehrte.

Wann kommt Alien: Romulus ins Kino – und was steht sonst noch an?

Der neue Alien-Streifen schippert am 15. August 2024 in die hiesigen Lichtspielhäuser. Das ist aber noch nicht alles: Der US-Sender FX plant gleichzeitig eine TV-Serie namens Alien: Earth, deren Titel erst diese Woche enthüllt wurde.

Alien: Earth spielt, wie der Name schon verrät, auf der Erde der nicht ganz so fernen Zukunft und wird sich unter anderem mit der Erschaffung von Androiden und den Machenschaften der Weyland-Yutani Corporation befassen.

Bis zum Serienstart wird es allerdings noch eine Weile dauern. Ihr braucht absehbarere Formate für die Watchlist? Bitteschön:

Podcast: 20 Serien-Highlights kommen noch 2024 zu Netflix & Co.

Wir geben euch im Podcast einen Ausblick auf die 20 größten Serien-Highlights, die es bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Co. in der zweiten Hälfte des Serienjahres 2024 noch zu entdecken gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erwartet uns über neue Marvel-, DC- und Star Wars-Serien sowie das heißerwartete Prequel zum Sci-Fi-Hit Dune hinaus? Ob ihr nun Fantasy, Krimis, Horror, Science-Fiction oder gnadenlose Western mögt: Die verbleibenden Monate 2024 halten für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.