Die Miniserie, die Bridgerton entthront hat: Der neue große Hit von Netflix hat nur 8 Episoden und ist bereits die meistgesehene Serie auf der Plattform

Die neue Netflix-Serie Nicht eine mehr hat Bridgerton nicht nur in Deutschland vom Thron gestoßen. Der spanische Hit erobert mit seiner packenden Geschichte die weltweiten Serien-Charts.

Die dritte Staffel von Bridgerton ist am 16. Mai 2024 auf Netflix gestartet und hat sich wie seine Staffel-Vorgänger am Erscheinungstag in zahlreichen Ländern an die Spitze der Serien-Charts katapultiert. Dort befindet sie sich seit Wochen. Nun ist das Unvermeidbare doch geschehen: Bridgerton musste das oberste Netflix-Treppchen abgeben. Heruntergestoßen wurde die britische Hit-Serie von dem spanischen Newcomer Nicht eine mehr.

Nicht eine mehr stößt Bridgerton vom Netflix-Thron: Darum geht's im spanischen High-School-Drama

In der achtteiligen Miniserie geht es um die Jugendliche Alma (Nicole Wallace), die an ihrer Schule vor allem durch ihre schlechten Noten auffällt. Eines Tages befestigt sie ein Banner vor dem Gebäude, auf dem zu lesen ist: "Vorsicht. Hier versteckt sich ein Vergewaltiger."

Damit löst sie bei Schüler:innen und Lehrer:innen gleichermaßen Schock und Misstrauen aus. Fortan geht die Suche nach der Wahrheit, dem mutmaßlichen Täter und dem potenziellen Opfer los. Doch schüren die Anschuldigungen auch Zweifel daran, ob alles nur eine große Lüge ist ...

Seht hier den Trailer zu Nicht eine mehr:

Raising Voices - S01 Trailer (English) HD

Nicht eine mehr ist am 31. Mai 2024 bei Netflix gestartet. Die Miniserie kletterte in Deutschland in nur einem Tag auf Platz 4 der Serien-Charts. Am zweiten Tag eroberte das Drama nach dem Roman von Miguel Sáez Carral sogar die Spitze der Charts.

In Spanien sowie zahlreichen weiteren Ländern stieg Nicht eine mehr bereits auf Platz 1 ins Netflix-Programm ein. Damit schlug die Miniserie nicht nur Bridgerton, sondern auch Neuerscheinung Eric mit Sherlock-Star Benedict Cumberbatch.

Deshalb ist Nicht eine mehr auf Netflix so erfolgreich

Das Erfolgsrezept der spanischen Serie liegt einerseits in seiner packenden Kriminalgeschichte, gespickt mit Coming of Age-Elementen und sozialem Drama, hinter dem ein bekannter Bestseller-Roman steht. Auf Rotten Tomatoes verzeichnet die Serie so aktuell einen Publikums-Score von 70 Prozent.

Gleichzeitig gilt Hauptdarstellerin Nicole Wallace in Spanien seit dem erfolgreichen Amazon-Film Culpa Mia – Meine Schuld als Mega-Star. In weiteren Rollen sind unter anderem Calle Galle (Through My Window - Ich sehe nur dich), Aicha Villaverde, Teresa de Mera (HIT – Wer erzieht hier wen?) und Gabriel Guevara (Cupa Mia – Meine Schuld) zu sehen.