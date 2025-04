Eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahrtausends wird mit neuer Serie fortgesetzt: Sie führt 15 Jahre später zurück in eine düstere Zukunft

The Handmaid's Tale ist eine der gefeiertesten Sci-Fi-Serien seit der Jahrtausendwende. Bevor in wenigen Tagen das Serienfinale eintrifft, dürfen sich Fans schon jetzt auf eine Fortsetzung freuen.

2017 startete mit The Handmaid's Tale die Serien-Adaption des beliebten Sci-Fi-Romans von Margaret Atwood und konnte seitdem zahlreiche Fans und Kritiker:innen begeistern. Nach acht Jahren und sechs Staffeln wird die Serie noch dieses Jahr ihr Ende finden – zumindest, was die Hauptserie angeht. Denn eine Sequel-Serie wurde nun offiziell bestellt.

Fortsetzung zu Sci-Fi-Hit The Handmaid's Tale kommt: The Testaments bringt uns nach Gilead zurück

Wie Deadline berichtet, hat der US-Streamer Hulu offiziell die Nachfolge-Serie für The Handmaid's Tale bestellt. Diese wird den Titel The Testaments tragen und auf dem gleichnamigen Folgeroman von Margaret Atwood aus dem Jahr 2019 basieren. Die Geschichte führt uns 15 Jahre nach den Ereignissen aus The Handmaid's Tale erneut in die dystopische Zukunfts-Vision von Gilead.

Bruce Miller und Warren Littlefield, die schon die Hauptserie ins Leben riefen, werden auch als kreative Kräfte hinter der neuen Serie stehen. Elisabeth Moss, die in The Handmaid's Tale Hauptfigur June Osborne verkörpert, wird als Ausführende Produzentin an Board sein. Ob June in der Serie zurückkehrt, hängt voraussichtlich davon ab, ob sie die Geschehnisse der finalen Staffel der Hauptserie überlebt – denn diese ist noch nicht über die TV-Bildschirme gelaufen.

Schaut hier einen Trailer zur 6. Staffel von The Handmaid's Tale:

The Handmaid's Tale - S06 Trailer (Deutsche UT) HD

Zum Cast der neuen Serie gehören bisher folgende Namen:

The Testaments dreht sich um eine neue Generation von Frauen in Gilead, die in dem dystopischen Regime aufgewachsen sind und es nicht anders kennengelernt haben. Während sie mit einer tristen Zukunft konfrontiert werden, in der sie ihrer Ehe dienen sollen, müssen sie nach alten und neuen Verbündeten suchen, um diesem vorbestimmten Leben zu entfliehen.

Wann kommt The Handmaid's Tale-Fortsetzung The Testaments?

Die finale 6. Staffel von The Handmaid's Tale startet am 8. April 2025 in den USA auf Hulu. Hierzulande werden die Folgen parallel zur US-Ausstrahlung auf Magenta TV zu sehen sein. Dort stehen am 8. April die ersten drei Folgen der Finalstaffel zur Verfügung. Die restlichen sieben Folgen erscheinen im Wochentakt.

Einen Tag vor Start der Finalstaffel, am 7. April 2025, soll The Testaments bereits mit der Produktion beginnen. Wann uns die Serie erreichen soll, ist bisher unklar. Mit einem Start ist aktuell nicht vor Ende 2026 zu rechnen.