Ihr habt 7 Tage Zeit, um eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahrtausends nachzuholen – dann startet das große Finale

Eine der besten Science-Fiction-Serie der letzten Jahre startet schon in wenigen Tagen ins große Finale, doch die grausame Dystopie-Geschichte soll nach dem Ende trotzdem weitergehen.

Im Jahr 2017 ging The Handmaid's Tale als großer Serien-Tipp an den Start, der mit einer schreckenerregenden Dystopie-Vision, einer niederschmetternden Geschichte und emotionaler Wucht für Aufsehen sorgte. Im Moviepilot-Ranking der besten Sci-Fi-Serien seit 2000 landete The Handmaid's Tale zurecht auf Platz 6. Jetzt steht das große Serienfinale nach 6 Staffeln und 66 Episoden kurz bevor – das aber nicht so final wie gedacht ist.

Wann startet The Handmaid's Tale Staffel 6 in Deutschland?

Die finale 6. Staffel von The Handmaid's Tale startet hierzulande am 8. April 2025 bei Magenta TV mit den ersten drei Episoden. Die restlichen sieben Folgen werden im Wochentakt immer dienstags veröffentlicht. Das Serienfinale erscheint am 27. Mai.



Falls ihr The Handmaid's Tale noch nicht gesehen oder irgendwann abgebrochen habt, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, bis zum großen Finale aufzuholen. Alle bisherigen 5 Staffeln könnt ihr bei Magenta TV und bei Amazon Prime Video im Abo streamen. Wenn ihr rechtzeitig zum Serienende dabei sein wollt, habt ihr noch 56 Tage Zeit dafür.

Kampf gegen die Sci-Fi-Dystopie: Darum geht's in The Handmaid's Tale Staffel 6

Achtung, Spoiler: Wer The Handmaid's Tale nach Staffel 1 nicht weitergeschaut hat, würde die Serie heute wohl kaum noch wiedererkennen. Der klaustrophobische Albtraum verabschiedete sich mit den Jahren von der Dauertortur und beleuchtete in späteren Seasons vor allem die Aufarbeitung des erlittenen Traumas, während aus Gilead geflüchtete Charaktere auf der Suche nach einem Neuanfang sind.

Schaut hier den Trailer zum The Handmaid's Tale-Finale:

The Handmaid's Tale - S06 Trailer (Deutsche UT) HD

Längst konnte June Osborne (Elisabeth Moss), die einst als Magd Desfred dem Commander Waterford dienen musste, dem schrecklichen Regime entfliehen und in Kanada Zuflucht finden. Aber auch dieser Ort ist mittlerweile nicht mehr sicher für ihre Familie. In Staffel 6 will June nun nach Alaska flüchten – an der Seite ihrer einstigen Peinigerin Serena Waterford (Yvonne Strahovski).

Nach einem dramatischen Vorfall trennen sich ihre Wege aber und das Schicksal führt die beiden Frauen erneut in die Welt von Gilead. Während Serena verzweifelt versucht, das System von innen heraus zu reformieren, will June es zerstören. Als Teil der Rebellengruppe Mayday plant sie einen Racheakt, für den sie ein letztes Mal das rote Kleid und die weiße Haube überstreifen muss: Die Rebellion beginnt.

The Handmaid's Tale ist nach dem Serienfinale noch nicht vorbei

Ob es June Osborne und den rebellierenden Mägden am Ende gelingt, das System von Gilead zu Fall zu bringen? Fans sollten erstmal nicht auf ein Happy End hoffen, denn die Geschichte soll über das Serienfinale hinaus mit einer Sequel-Serie fortgesetzt werden.

Aktuell befindet sich bei Hulu die Serie The Testaments in der Entwicklung, die auf der gleichnamigen Roman-Fortsetzung von Margaret Atwood basiert und die Handlung viele Jahre später weitererzählt. Obwohl die Serie noch nicht offiziell bestellt ist, steht die Besetzung der Hauptfiguren schon fest.

Im Zentrum der Fortsetzung stehen Rückkehrerin Tante Lydia (Ann Dowd) sowie zwei junge Frauen namens Agnes (Chase Infiniti) und Daisy (Lucy Halliday) – die Töchter von June Osborne. Snowpiercer-Darstellerin Rowan Blanchard übernimmt die Rolle der Gilead-Bewohnerin Shunammite.

Sollte der Streamingdienst Hulu der The Handmaid's Tale-Fortsetzung offiziell grünes Licht erteilen, könnte The Testaments 2026 oder 2027 zu sehen sein.