Eine der besten Sci-Fi-Serien kehrt zurück: Noch dieses Jahr gibt es 20 neue Episoden bei Disney+

Bereits seit längerer Zeit ist bekannt, dass die gefeierte Sci-Fi-Serie Futurama mit neuen Episoden zurückkehrt. Nun deutet einer der Stars einen Start im Sommer bei Disney+ an.

Futurama hat eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Die Animationsserie, die Science-Fiction mit Comedy vereint, wurde von Die Simpsons-Schöpfer Matt Groening geschaffen und feierte im März 1999 auf Fox ihre Premiere. Nach fünf Staffeln war allerdings Schluss. Der US-Sender entschied sich für die Absetzung.



2010 kam Comedy Central ins Spiel und brachte Futurama für zwei weitere Staffeln von den Toten zurück. Dann kam die nächste Absetzung. Im September 2013 wurde die bislang letzte Folge ausgestrahlt. Eine Dekade später befinden sich jedoch neue Abenteuer rund um Philip J. Fry, Turanga Leela und Co. in Arbeit.

Sci-Fi-Comedy kehrt zurück: Futurama Staffel 8 im Sommer 2023 bei Disney+

Die 8. Staffel von Futurama wird derzeit unter dem Dach von 20th Television Animation entwickelt und soll in den USA bei dem Streaming-Dienst Hulu erscheinen. Hierzulande kommt sie zu Disney+. Wann das passiert? Schauspielerin und Synchronsprecherin Lauren Tom deutet auf Twitter einen Start im Sommer 2023 an.

Insgesamt 20 neue Episoden erwarten uns im Rahmen der 8. Staffel von Futurama. Neben Lauren Tom kehren viele Namen aus dem vertrauten Sprecher:innen-Cast zurück, angefangen bei John DiMaggio und Billy West über Katey Sagal und Tress MacNeille bis hin zu Maurice LaMarche, Phil LaMarr und David Herman.

Die ersten sieben Staffeln von Futurama könnt ihr bereits bei Disney+ streamen. Euch erwarte insgesamt 140 Folgen voller abgefahrener Geschichten, eigenwilliger Figuren und popkultureller Referenzen bis zum Umfallen. Nach Die Simpsons hat Groening mit Futurama eine weitere prägende Animationsserie geschaffen.

