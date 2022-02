Eine der besten Science-Fiction-Serien 2021: Wahnwitziger Geheimtipp kehrt schon bald zurück

Die Science-Fiction-Comedy Resident Alien ist ein echter Serien-Geheimtipp. Im April kehrt der gefeierte Alien-Wahnsinn endlich mit der 2. Staffel nach Deutschland zurück.

Falls ihr bisher noch nichts von dem genialen und abgedreht-lustigen Sci-Fi-Streich gehört habt, solltet ihr das schleunigst ändern. Im vergangenen Jahr schaffte es die Sci-Fi-Comedy in die Top 10 der besten Serien 2021. Nun steht der Start der zweiten Staffel von Resident Alien bevor.



Das erwartet euch in der Science-Fiction-Comedy Resident Alien

Die Handlung von Resident Alien folgt dem Alien (Alan Tudyk), das im Auftrag einer intergalaktischen Macht zum Planeten Erde geschickt wird, um die unbedeutende Menschheit zu vernichten. Allerdings verläuft die Mission anders als gedacht und der Außerirdische nimmt nach einer Notlandung die Gestalt des pensionierten Arztes Dr. Harry Vanderspeigle an.



Schaut euch den Trailer zum Sci-Fi-Geheimtipp an:

Resident Alien - S01 Trailer (English) HD

Doch als der echte Arzt der abgelegenen Kleinstadt Patience stirbt, soll Dr. Harry zurück in den Dienst beordert werden, um der Polizei zu helfen den Todesfall aufzuklären. Während der mit menschlichen Gepflogenheiten unvertraute Harry von einem sozialen Fettnäpfchen ins nächste tritt, muss er sich seiner bisher größten Herausforderung stellen: menschlichen Gefühlen.

Resident Alien war eine der größten Serien-Überraschungen des letzten Jahres. Aus bekannten Genre-Klischess der Science-Fiction wird hier eine vollkommende abgedrehte Culture-Clash-Komödie mit unerwartet viel Herz und hoher Gagdichte geformt. Das Highlight ist jedoch der vollkommen freidrehende Hauptdarsteller Alan Tudyk (Tucker & Dale vs. Evil, Doom Patrol).

Resident Alien Staffel 2 startet bei Sky und Syfy – aber es gibt einen Haken

Ab dem 28. April 2022 kehrt Resident Alien mit wöchentlich neuen Folgen auf dem Sender Syfy zurück. Aber die Sache hat leider einen kleinen Haken. Erstmal werden nur acht frische Episoden zu sehen sein, da Staffel 2 in zwei Teilen veröffentlicht wird. In den USA wird Teil 2 voraussichtlich im Sommer 2022 starten.

© Syfy Resident Alien

In der 2. Staffel von Resident Alien verschlägt es Harry erneut auf die Erde, die er nun nicht mehr zerstören, sondern beschützen will. Dabei fällt es ihm zunehmend schwerer an seiner Identität als Außerirdischer festzuhalten, denn seine menschlichen Emotionen werden von Tag zu Tag stärker.

Wo könnt ihr Resident Alien streamen? Aktuell ist die 1. Staffel nicht streambar. Ab dem 13. März beginnt bei Syfy die Wiederholung der ersten 10 Folgen, die im Anschluss wieder via Sky Ticket zu sehen sind.

Science-Fiction-Fans können sich zudem in Staffel 2 auf eine witzige Reunion der beiden ehemaligen Firefly-Stars Alan Tudyk und Nathan Fillion freuen. Fillion leiht im englischen Originalton einem außerirdischen Oktopus seine Stimme.

Habt ihr schon in Resident Alien reingeschaut? Freut ihr euch auf Staffel 2?