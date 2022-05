Eine der besten Serien 2021 bei Disney+: Erster Trailer zu Staffel 2 bringt mörderischen Spaß zurück

Die Krimikomödie Only Murders in the Building gehörte für uns zu den besten Serien 2021. Jetzt meldet sich die Serie vor dem Disney+-Start mit einem neuen Staffel 2-Trailer zurück.

Die erste Staffel der unterhaltsamen Krimi-Serie Only Murders in the Building brachte drei True Crime-Fans zusammen, die selbst in Verbrechen verwickelt werden. Durch das tolle Star-Trio in Form von Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short entpuppte sich die 1. Staffel Only Murders in the Building als eine der besten Serien 2021. Auch die Moviepilot-Community vergibt eine starke Durchschnittswertung von 7,2.

Allzu lang müssen Fans nicht mehr auf Nachschub warten, denn Ende Juni startet Only Murders in the Building Staffel 2. Vor der Disney+-Veröffentlichung bei uns könnt ihr jetzt einen neuen Trailer dazu schauen.

Only Murders in the Building Staffel 2 kommt mit mehr Verbrechen und neuen Stars

In den neuen Only Murders in the Building-Folgen wird das Trio öffentlich in einen Mordfall verwickelt, wobei die Nachbarschaft denkt, sie wären dafür verantwortlich. Außerdem gibt es noch einen konkurrierenden True Crime-Podcast.

Schaut hier den neuen Trailer zur 2. Staffel Only Murders in the Building:

Only Murders in the Building - S02 Teaser Trailer (English) HD

Neben dem Cast aus Staffel 1 kommt Staffel 2 mit neuen Stars daher. Mit dabei sind unter anderem Cara Delevingne, Michael Rapaport und Amy Schumer.

In den USA startet Only Murders in the Building Staffel 2 am 28. Juni bei Hulu. Bei uns dürften die neuen Folgen wenig später zu Disney+ kommen.

