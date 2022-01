Eine der besten Serien 2021: Peter Jacksons grandiose Beatles-Doku kommt als Special Edition ins Heimkino

Es war ein spätes Highlight des Jahres 2021: Peter Jacksons Dokumentation The Beatles Get Back kommt im März auch als Special Edition ins Heimkino.

Vor wenigen Wochen landete sie auf der Liste der Besten Serien des Jahres 2021: Die dreiteilige Dokumentation The Beatles: Get Back wurde bei Disney+ veröffentlicht und lieferte einen intimen Einblick in die Arbeit der einflussreichsten Band des 20. Jahrhunderts.

Im März erscheint die einmalige Doku in Deutschland als Collector's Edition auf Blu-ray. Für Beatles-Fans ist sie ein Muss, aber nicht nur für die.

Peter Jacksons Beatles-Doku zeigt nie veröffentlichte Aufnahmen der Fab Four

im Januar 1969 trafen sich Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr und George Harrison auf einer Bühne der Twickenham Filmstudios in London, um das Großprojekt Let it Be anzugehen. Es sollte ein Album, ein Konzert und einen Film beinhalten. Dabei wurden rund 60 Stunden Filmmaterial und 150 Stunden Ton-Aufnahmen produziert, die der 1970 erschienene Film Let It Be bei Weitem nicht in sich vereinen konnte.

Ausgestattet mit dem Segen der noch lebenden Beatles sowie der Witwen Olivia Harrison und Yoko Ono machte sich Peter Jackson an Sondierung, Überarbeitung und Schnitt des umfangreichen Materials.

Das Besondere an der Dokuserie des Herr der Ringe-Regisseurs: Es handelt sich nicht um eine Aneinanderreihung von Interviews und Lobhudelei über die größte Band aller Zeiten. Jackson und sein Schnittmeister Jabez Olssen beschränken sich auf größtenteils unveröffentlichte Filmaufnahmen der Beatles im Proberaum. Die Doku bietet wenige einordnende Texttafeln und besteht vor allem aus unkommentierten Aufnahmen.

Der Fokus liegt auf der Dynamik der vier Musiker, die in den 468 Minuten witzeln, sich langweilen, jammen und schließlich zusammen bei dem berühmten Konzert auf dem Dach der Apple Corps ein letztes Mal gemeinsam öffentlich auftreten.

Die Doku ist eine einzigartige Erfahrung – auch wenn man kein Beatles-Fan ist

Es ist eine einzigartige Erfahrung. The Beatles: Get Back erlaubt es einerseits "live" zuzuschauen, wie die vier Ideen für Lieder diskutieren und aus groben Ansätzen legendäre Pop-Songs formen. Andererseits gibt sie Einsicht in die wachsenden Risse innerhalb der Band, die nach der Produktion des nächsten Albums Abbey Road zum endgültigen Bruch führten. Und doch ist Get Back vor allem ein Zeugnis der Magie, die entstand, wenn die vier Jungs aus Liverpool kreativ dieselbe Wellenlänge fanden.

Natürlich hilft etwas Hintergrundwissen über den Zustand der Band (und den Drogenkonsum von John Lennon ) bei der Einordnung ihres Verhaltens. Doch selbst wenn man sich noch nie sonderlich mit den Beatles befasst hat, behalten die dargestellten kreativen Prozesse und Konflikte ihre Kraft. Einziger Wermutstropfen bleibt Peter Jacksons übereifrige digitale Glättung der Originalaufnahmen.

In dieser Edition erscheint The Beatles: Get Back im Heimkino

In Deutschland erscheint The Beatles: Get Back am 3. März 2022 auf Blu-ray als Collector's Edition. Die 3-Disc-Edition gibt's dabei in einem Digipack mit Sammelkarten. Laut Cover beinhaltet sie die fast 8-stündige Doku im Dolby Atmos-Sound. Über Extras ist noch nichts bekannt.

