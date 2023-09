Eine der besten Serien 2022 liefert 7 Folgen Psycho-Terror: Jetzt könnt ihr sie gratis streamen, wenn ihr euch traut

Ein echter Serien-Geheimtipp des letzten Jahres wird heute für alle gratis im Stream verfügbar. Wenn ihr euch traut, wird euer Leiden mit einer außergewöhnlichen Erfahrung belohnt.

Das Wichtigste, was ihr zu einer der besten Serien 2022 wissen müsst, steckt schon in ihrem Titel: This Is Going to Hurt. Das wird wehtun. Was man in der Sicherheit des heimischen Sessels zunächst nicht vermuten würde. Denn die Co-Produktion der englischen BBC mit dem Breaking Bad-Sender AMC ist eine Krankenhausserie.

This Is Going to Hurt ist aber keine klassische Krankenhausserie, sondern ein Meisterstück in Sachen kreativer Erzählung. Davon könnt ihr euch ab heute, dem 18. September 2023, gratis in der ZDF-Mediathek überzeugen.



Serien-Highlight This Is Going to Hurt im Stream: Eine Krankenhaus-Erfahrung wie nie zuvor

Krankenhausserien gibt es im TV- und Streaming-Bereich wie Sand am Meer. Doch mit den Liebeleien von Grey's Anatomy, dem Rätsel-Drang von Dr. House oder den Außenseiter-Bemühungen eines Good Doctor hat This Is Going to Hurt nicht viel zu tun. Wenn überhaupt ist die britische Serie fast schon eine Horror-Version von Grey's mit einem Bad Doctor. Aber selbst diese Beschreibung wird der genialen Miniserie nicht gerecht.

BBC This Is Going to Hurt

Nach den wahren Erfahrungen * des Arztes und Serienschöpfers Adam Kay (Ben Whishaw) erzählt This Is Going to Hurt mit brutaler Ehrlichkeit vom Treiben in der Geburtsabteilung eines englischen Krankenhauses. Der Realismus der Serie grenzt an Psycho-Terror und das Stress-Level beim Zuschauen steigt auf Höhen, die zuletzt nur der Serien-Hit The Bear erreichte. Das ist nichts für schwache Nerven, wenn man gerade etwas Leichtes zum Berieseln braucht. Doch die aufregende Seh-Erfahrung lohnt sich.

Ben Whishaw (James Bond 007 - Skyfall) gelingt in einer atemberaubenden Performance der Spagat zwischen überarbeiteter Identifikationsfigur und ambitioniertem Arschloch. Wenn sein sarkastischer Gynäkologe sich in Fleabag-Manier immer wieder direkt an uns wendet, sträuben sich einem die Nackenhaare. Wir wollen nicht zu Mitverschwörern dieses grausam gegen Untergebene austeilenden Mediziners werden. Trotzdem wehren wir uns nicht, wenn er uns in sein dramatisches Leben zieht.

Selten waren Psycho-Stress und Witz so perfekt gepaart wie in This Is Going to Hurt

Das Verblüffende an This Is Going to Hurt ist, dass die konstant unter Strom stehende Serie über den katastrophalen Zustand des staatlichen britischen Gesundheitssystems trotz allem einen bissigen Humor in all der Panik mitbringt. Ein notwendiger Gegenpol zwischen herzzerreißenden und grenzwertigen Szenen.

BBC This Is Going to Hurt: Ben Whishaw

Der Mix aus Spannung, Tragödie und Comedy packt einen von der ersten Folge an, wo Adam fast ein Baby tötet, eine junge Medizin-Studentin als unfähig herunterputzt und unzählige Male seinen blutverschmierten Kittel wechselt. Dass seine Beziehung unter dem stressigen Job leidet, nutzt die Serie gekonnt für Adams weitere Entwicklung, die zeigt, dass hinter seiner arroganten Fassade doch etwas Menschlichkeit schlummert und die täglichen Katastrophen nicht völlig an ihm abprallen.

Diesen Marathon-Lauf der Emotionen über 7 Folgen von je 45 Minuten mitzuerleben, ist eine erstaunliche Erfahrung, die kein Fan von Qualitätsserien verpassen sollte.

Ihre deutsche Premiere feierte This Is Going to Hurt bereits im Oktober 2022 bei MagentaTV , wo die Serie weiterhin zu streamen ist. Jetzt gibt es sie knapp ein Jahr später auch kostenlos in der ZDF-Mediathek.

Podcast: Die besten Serien 2022 inklusive This Is Going to Hurt

Wir stellen euch die vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp die Serien vor, die sich 2022 als beste von allen Neustarts hervorgetan haben.

Ob Star Wars, der Sci-Fi-Hit Severance, das Game of Thrones-Spin-off House of the Dragon oder der Küchen-Stress von The Bear. Diese Highlights von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.

