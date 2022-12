Von Sci-Fi-Geheimtipp bis Fantasy-Blockbuster: Diese 22 besten Serien 2022 müsst ihr gesehen haben

Netflix, Disney+, Amazon und Co. veröffentlichten 2022 eine schier unerschöpfliche Zahl an Serie. Wir verraten euch die 22 besten, die ihr dieses Jahr auf keinen Fall auslassen dürft.

Mit der steigenden Zahl der Streaming-Dienste wächst auch die Flut an Serien, die bei Disney+, Netflix, Amazon, WOW, AppleTV+, MagentaTV, Paramount+ und Co. dieses Jahr veröffentlicht wurden. Da den Überblick zu behalten ist eine Herausforderung, doch wir zeigen euch nach den besten Streaming-Filmen 2022 nun rückblickend auch die besten 22 Serien, die dieses Jahr erschienen sind.

Die Regeln für die besten Serien des Jahres im Podcast

Voraussetzung für einen Platz im Podcast ist, dass sie die Serie (oder die neue Staffel einer Serie) zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. Dezember 2022 bei einem Streaming-Dienst in Deutschland gestartet ist. Die besten Serien 2022 setzen sich dabei aus den 7 bestbewertetsten Serien der Moviepilot-Community, sowie je 5 persönlich gefeierten Serien der Moviepilot-Redakeur:innen Max und Esther sowie ihrem FILMSTARTS-Gast Sebastian zusammen. Vorgestellt werden sie natürlich spoiler-frei.



Neben lang erwarteten großen Serienstarts wie dem Game of Thrones-Spin-off House of the Dragon finden sich unter den besten Serien 2022 des Streamgestöber-Podcasts auch Drama-Geheimtipps wie Pachinko und Sci-Fi-Entdeckungen wie Severance und Peripherie, in die ihr vielleicht noch nicht hineingeschaut habt. Zum gefeierte Serienfinale von Better Call Saul gesellen sich außerdem Überraschungen wie The Rehearsal, die euer Verständnis von Serien neu definieren.

Nach diesem Rückblicks-Rundumschlag wisst ihr genau, welche Serien ihr 2022 vielleicht noch nachholen solltet – sei es nun bei Netflix, Amazon, Disney+, AppleTV+, MagentaTV, RTL+ oder Sky.

